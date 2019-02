El Sporting golea en Extremadura

Le sonrió la fortuna al Sporting ante el Extremadura. Lo hizo porque el gol inicial que adelantó a los rojiblancos en el Francisco de la Hera llegó gracias a que Aitor, capitán de los extremeños, desvió un centro al área de Aitor García, nuevo fichaje de los gijoneses, que terminó en la portería de Castro. Hasta entonces, el partido había sido espeso con un Sporting gris.

El equipo de José Alberto López, que hizo debutar a dos de los tres fichajes del mercado invernal, volvió a ganar lejos de El Molinón para recortar tres puntos al 'play off' de ascenso. La victoria se hizo de rogar porque hasta el minuto 66 el choque del Sporting no estaba siendo como se esperaba. El hambre y la necesidad de recuperar los puntos perdidos ante el Deportivo no se vieron por ninguna parte.

Hasta que apareció Djurdjevic para cerrar el encuentro, el mejor había sido Diego Mariño. El meta volvió a dejar paradas claves para aguantar el empate en el marcador. José Alberto volvió a variar el centro del campo, pero su idea no fue acertada. La medular estuvo perdida, con un Salvador que intentó sacar adelante el juego del equipo. Sousa y Nacho Méndez no estuvieron afortunados, lo que llevó a la parcela ofensiva a quedar aislados.

Aitor García, que participó en la banda izquierda, demostró velocidad y cierto descaro, pero su participación fue de menos más. De un centro suyo en la segunda parte nació el primer tanto. Pese a que lo celebró como suyo, el balón se estrelló en la pierna de Aitor, capitán del Extremadura, para terminar en la portería de Casto. También hubo tiempo para ver a Alegría, un delantero corpulento que puede aportar diferentes alternativas a la delantera.

Djurdjevic, pichichi

Los minutos finales sirvieron para que Djurdjevic acudiera a su ya habitual cita con el gol. A falta de un cuarto de hora para el final, José Alberto buscó cerrar el partido y pasó a un 4-4-2. Nacho Méndez pasó a la banda izquierda y tras una buena acción individual asistió a Djurdjevic, que desde el punto de penalti no perdonó.

0 Extremadura Casto; Aitor Fernández, Perone, Borja Granero, Pomares; Nando (Willy, m. 67), Fausto Tienza, Gio Zarfino, Roberto Olabe (Capel, m. 71); Ortuño y Alberto Perea (Javi Álamo, m. 75). 3 Sporting Mariño; Geraldes, Peybernes, Babin, Canella; Nacho Méndez, Cristian Salvador, Sousa (Santana, m. 71); Carmona (Cordero, m. 89), Djurdjevic y Aitor (Alegría, m. 77). goles: 0-1: m. 66, Aitor en propia puerta. 0-2: m. 87, Djurdjevic. 0-3: m. 90+2, Djurdjevic. árbitro: Santiago Varón Aceitón (Baear). Amonestó a Nando, Perea, Pomares en el Extremadura y en el Sporting a Babin, Carmona, Djurdjevic. incidencia: partido disputado en el Francisco de la Hera ante 10.440 espectadores.

El serbio volvería a marcar en el descuento para situarse en lo más alto de la tabla de goleadores del Sporting. A los rojiblancos les salió todo cuando más lo necesitaron. Tres puntos y tres goles que sirven para recortar puntos con el sexto clasificado. Ahora al equipo le toca vencer a Osasuna el próximo viernes en El Molinón. No hay tiempo para dar un paso hacia adelante para siete días después volver a retroceder. La victoria seguro que llenará de confianza a una plantilla que necesita de fortuna, pero sobre todo juego para situarse entre los mejores y luchar por el ascenso.

