El Sporting se desangra en puntos sobre la bocina Los goles en los últimos minutos lastran al conjunto gijonés, equipo que más minutos ha ido ganando y segundo con menos perdiendo de Segunda

Iván García Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:49

Faltaban poco más de dos minutos y medio para que se cumpliesen los noventa minutos de tiempo reglamentario cuando Gonzalo Petit embocó, tras un cabezazo de Martín Pascual, el gol que tumbaba al Sporting en Mendizorroza. Los rojiblancos se volvían de vacío, por primera vez desde que Borja Jiménez tomó las riendas del equipo, tras haber ido perdiendo únicamente esos dos minutos de tiempo reglamentario y los siete de prolongación.

Un guion que se repite. El Sporting es el segundo equipo de la categoría que menos tiempo ha ido por detrás en el marcador. Con los nueve de ayer, los rojiblancos han ido a remolque únicamente 131 minutos. Solo el Cádiz ha ido menos minutos con el marcador cuesta arriba. Poco más del 10% del tiempo efectivo en estas trece jornadas. Sin embargo, con la del viernes, son ya seis derrotas. Una más de las que tiene el Granada, que ocupa el antepenúltimo lugar en la tabla. En el caso del Sporting, la explicación a esta disonancia entre minutos perdiendo y derrotas tiene una explicación clara y el Mirandés lo volvió a evidenciar: los goles sobre la bocina.

Las derrotas de la temporada Dépor Un gol de Dani Barcia en el minuto 89 tras un balón parado infligió la primera derrota a los de Garitano.

Burgos Mateo Mejía, en el minuto 90, hizo estéril el arreón sportinguista, que había igualado el 0-2 inicial burgalés.

Almería En inferioridad numérica, los sportinguistas cedieron ante el Almería con un gol de Arribas en el minuto 85.

Albacete. Los manchegos dieron la vuelta a un 3-0 en la segunda mitad con dos goles finales de Morcilloen el 88 y 99.

En cinco de las seis derrotas que llevan los del Piles, el gol que a la postre significó el triunfo rival llegó a partir del minuto 85. El mal fario rojiblanco cuando se acerca el final comenzó en su primera derrota, en Riazor. Un postrero gol de Dani Barcia supuso la primera derrota de los de Garitano en el minuto 89. Los rojiblancos habían llegado a La Coruña con un inmaculado nueve de nueve. Un nuevo gol en el minuto 90 del burgalés Mateo Mejía infligía la primera derrota en El Molinón. Una semana después, Sergio Arribas volvía a tumbar al Sporting en Almería a cinco minutos del final. Capítulo aparte merece la visita del Albacete a Gijón. Los manchegos voltearon un 3-0 en uno de los domingos más negros de la historia reciente rojiblanca. Los dos últimos goles de Jon Morcillo llegaron también en el tramo final. Uno en el 88 y otro, en el minuto 99.

Castalia, punto y final de la etapa de Garitano en el banquillo, fue la única derrota en la que el Sporting no dejó escapar puntos en la recta final. Y aun así, los castellonenses también hicieron el definitivo 3-1 en el minuto 88 por mediación de Cámara.

La llegada de Borja Jiménez parecía cambiar la suerte del Sporting. Los rojiblancos resistieron el empuje final del líder Racing en su primer duelo y fueron capaces de conservar sus rentas en los encuentros en Valladolid –donde también encajaron en el tiempo añadido, pero la diferencia ya era de dos goles– y ante el Zaragoza, pese a la superioridad numérica de los maños durante cincuenta minutos.

Sin embargo, el primer tropiezo del abulense en el banquillo rojiblanco lo hizo desempolvando el fantasma de los goles en el tramo final. Un mal que hace que los rojiblancos, el equipo que más minutos va ganando de la categoría y el segundo que menos va perdiendo, lleve en la jornada trece el mismo número de victorias que derrotas: 6. Al Sporting se le están haciendo largos los partidos y lo está pagando caro.