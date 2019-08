Sporting | «El gran éxito de este año es que todos los fichajes han llegado pronto»

Sentado en un despacho del edificio principal de Mareo, con trasiego mañanero en la oficina, Javier Martínez (León, 1965) habla en exclusiva con EL COMERCIO a escasos días del estreno del Sporting en Montilivi. El vicepresidente rojiblanco, que juguetea con un bolígrafo blanco que le acompaña durante la generosa hora de charla, se confiesa satisfecho por el avance del verano y el familiar aspecto que presenta el nuevo proyecto. Y a nivel personal, con fuerza: «He tenido momentos de debilidad, pero mi compromiso con el máximo accionista es absoluto. Seguiré mientras él (Javier Fernández) continúe y mi cuerpo aguante».

-Fue bastante autocrítico con el curso pasado en la presentación de la campaña de abonados.

-Sería una equivocación por nuestra parte no hacer autocrítica del año pasado, sobre todo cuando no conseguimos los objetivos. Aunque todo tenga matices, la realidad es que no logramos meternos en el 'play off' y pelear por el ascenso. Había que hacer esa autocrítica, especialmente cuando intentábamos trasladar al socio los motivos por los que tendría que renovar su carné. Pero creo que este año hemos conseguido crear una ilusión.

-¿Qué 'feeling' le da este grupo?

-Es un vestuario más afín, con valores en común. Contamos con jugadores que, además de ser buenos futbolistas, sienten y quieren a este club de forma especial. Han crecido en él y eso es importante. También los grandes profesionales que los rodean.

-¿Javi Fuego ha sido la llave?

-Javi representa muchas cosas para este Sporting. Era el objetivo número uno cuando vimos a dónde queríamos llegar. Es la pieza angular, la base del proyecto. Por su calidad deportiva y por lo que representa para un vestuario tan joven, con Pedro Díaz, Gragera, Nacho Méndez...

-¿Seguirá en el Sporting cuando finalice su contrato?

-Aún es pronto para hablar de esas cosas, pero sí que reúne todo lo necesario para ser una persona importante en un futuro en este club.

-¿Y para ser uno de los capitanes del presente?

-Estaríamos muy contentos de que fuera uno de los capitanes, pero es una decisión del vestuario.

-¿Veía el fichaje de Manu García?

-Aunque el Sporting de hoy afronta fichajes que antes eran una utopía, no deja de ser complicada una operación así por el tema económico y, también, por el interés de otros clubes, en este caso de Primera. Pero jugó una baza muy importante el jugador. Quería venir. Fue clave. Es un caso que entra en esa línea que buscamos: un jugador de talento que se marchó por circunstancias, pero que vuelve. Es el inicio de un futuro para que regresen futbolistas que no hace mucho veían la salida como algo para crecer.

-¿Era inevitable traspasar a Dani Martín?

-Hay dos cosas claras en esto. Por un lado, la rigidez de los presupuestos. Tenemos que someternos a un techo salarial y de ahí no nos podemos mover si no hay una entrada de dinero. La otra, la realidad de Dani y su interés por progresar. Ya había aceptado jugar en el filial, ser suplente y ahora quería dar un salto, que es lógico, aunque siga queriendo a este club. No teníamos más opción que darle una salida y que, a la vez, eso nos permitiera traer jugadores. Lo de Manu, si no se produce una salida como la de Dani, habría sido imposible.

-Esa filosofía que expresan este año abre más posibilidades. ¿Siguen con la idea de recuperar a Jony?

-El futuro es incierto y las circunstancias hay que valorarlas en el momento en el que se producen, pero sí sería algo por lo que este club lucharía si subiera a Primera. Jony es uno de los jugadores que más quieren a este club. Pero para esto, claro, el Sporting tiene que estar al nivel que el propio Jony está ahora. Sería un objetivo que plantearse en Primera.

-¿Les ha sorprendido cómo ha regresado Borja López?

-Ha sido una sorpresa también que pueda estar aquí. Era otra operación compleja en la que influyó, y mucho otra vez, el interés del jugador por volver al Sporting. Sí que nos ha sorprendido su madurez y su estado de forma tan bueno. Está a un gran nivel.

-¿Lo único que se contempla ahora es la búsqueda de un extremo si sale un jugador de la plantilla?

-Hay que ver cómo evoluciona el mercado en esta etapa final, pero no nos podemos desviar de que tenemos un techo salarial que cumplir. Sí ayudaría a incorporar un extremo la salida de otro jugador, pero tenemos que tener al mismo tiempo la previsión de que puede surgir cualquier eventualidad de aquí a diciembre.

-La portería ya está cerrada, ¿no?

-El mercado cambia de un día para otro, pero en principio la intención de la dirección deportiva es mantener lo que tenemos.

-¿Qué balance hace del verano?

-El gran éxito deportivo de este año es que los refuerzos llegaron pronto. Aunque en este caso era más fácil la adaptación, pudieron hacer una pretemporada todos juntos, que fue uno de los problemas que tuvimos el curso pasado. Confío en que seamos uno de los equipos que mejor llegan.

-¿Han rechazado una oferta de cinco millones de euros de un club extranjero por Djurdjevic?

-Sí. Hemos tenido una oferta por Djurdjevic, pero no la escuchamos. Es un jugador que va a crecer mucho en el Sporting. Tuvo una adaptación complicada, pero creo que este va a ser su año. Confiamos plenamente en él. Le vemos necesario para conseguir el ascenso.

-Y han tenido otra por Mariño...

-Hemos tenido dos ofertas que hemos rechazado. Una por Mariño y la otra por Djurdjevic. Con Diego, en el momento en el que nos planteamos la casi obligación de la salida de Dani, nuestro siguiente objetivo era garantizar su continuidad. Ahora estará con nosotros más años tras la renovación. Estamos muy contentos por todo lo que representa Diego.

-¿Qué sensación le dejó la reunión con el Ayuntamiento?

-Era necesaria. Las sensaciones fueron muy positivas porque hubo muy buen entendimiento y se clarificaron puntos que resultaban confusos. El Sporting nunca se negó a hacer una limpieza del estadio, pero sí queríamos hablar para aclarar un poco el contrato y las obligaciones del Sporting en El Molinón. Efectivamente, hay ambigüedades. No se interpreta bien a quién corresponden determinadas obras, pero hay una predisposición del Ayuntamiento para llegar a un entendimiento. Hay obras estructurales, estados de canalones y demás, para las que no ha pasado el tiempo suficiente y están en mal estado. Entendemos que esto debe ser responsabilidad de la empresa instaladora. Por lo demás, vamos a seguir haciendo mejoras, como en la megafonía, en la que nos gastamos 300.000 euros. Ahora estamos acometiendo la obra de la iluminación, que es de casi un millón, pero creemos que hay obras que no nos corresponden. Vamos a tener un entendimiento pleno con la alcaldesa. Quiere solucionarlo. Ya hemos emitido un informe.

-Ya casi han cerrado el nuevo patrocinador principal.

-Estamos muy cerca de anunciar un acuerdo con Interwetten por dos temporadas, aunque hay cláusulas. Los que patrocinan el 90% de los clubes de fútbol son empresas de juego.

-¿Han tenido propuestas locales?

-No. Estaríamos encantados de que las hubiera.

-¿Cómo está la situación con Pastón tras la ruptura del contrato?

-Pastón ha roto de forma unilateral el contrato que tenía con nosotros. Hay una cláusula de penalización firmada de en torno a 700.000 euros. Ya hemos presentado una demanda por incumplimiento de contrato. Entendemos que no pueden romper un contrato firmado por dos años sin más.

-El nuevo patrocinador está también en torno a los 400.000 euros...

-Sí, pero tenemos algunas variables en función de la clasificación que mejoran los resultados de Pastón.

-¿Cómo han digerido todo el debate de la nueva camiseta?

-Sabíamos que salirnos de lo tradicional iba a significar un debate público. Éramos conscientes, pero también de que estamos asesorados por una firma de la categoría de Nike. Nuestro objetivo era hacer una camiseta bonita y que estimulase el consumo, y creemos que se puede conseguir con algo diferente. Nos llegó a pasar algún año que se incrementaba la venta de la segunda equipación en lugar de la primera. Esto no quiere decir que el año que viene no podamos volver a un modelo tradicional.

-¿Y cómo van las ventas?

-Sin tener datos oficiales, similares a las del año pasado.

-¿Habrá tercera camiseta?

-En principio no está contemplado, pero lo valoraremos en diciembre.

-¿Es imposible dentro de una firma como Nike salirse del catálogo?

-Para la segunda sí que es verdad que el catálogo de Nike y de Adidas es el mismo para todos. Puedes coger una camiseta que se puede vender, con similitudes, en Holanda o Brasil. Lo que sí tenemos negociado con Nike es que esa camiseta se saca del catálogo para España y Portugal, pero puede existir en otro país.

-¿Seguirán con Nike?

-En principio estamos muy contentos. Nos quedan dos años, aunque hay cláusulas de salida, pero la relación es muy buena.

-¿Cuántos abonados tienen en este momento?

-Esta semana estábamos en 22.250, a mil del año pasado y aún nos quedan quince días para el cierre.

-¿Con qué cifra se daría por satisfecho al final de la campaña?

-Igualar la campaña del año pasado sería para nosotros un éxito rotundo.

-¿Incorporarán otro consejero?

-A día de hoy no está previsto.

-¿Qué papel juega el Sporting en la 'guerra' del fútbol?

-El Sporting va a ir de la mano con aquello que defienda sus intereses. Si hay contratos de televisión firmados por tres años y ahora se reduce la franja de partidos, y eso repercute en lo económico, defenderá lo que es más importante para sus intereses.

-¿Ya tienen una estimación del tope salarial?

-Todavía está abierto, porque influyen muchas cosas, pero entendemos que será muy similar al del año pasado (acabó el curso con 11,3).

-¿Hay contacto con el Oviedo?

-Las cosas no han cambiado. Tras el último derbi, nos despedimos en la salida del aparcamiento y nos dimos un abrazo. No encontramos una explicación a todo lo que sucedió después. Nosotros estamos en esa normalidad y esperamos que vuelva.

-Les ha tocado un inicio de campeonato exigente desde Montilivi.

-Nos tocan equipos de primer nivel en la categoría. Nos viene bien haber empezado la pretemporada con toda la plantilla. Quizá habría sido más traumático el curso pasado. Dicho eso, estos partidos hay que jugarlos tarde o temprano.

-¿Cómo ve a José Alberto?

-Es el mismo que empezó desde abajo marcando su estilo en todas las categorías. Esperemos que este sea su año. Si triunfa, lo hacemos todos.

-Han apostado fuerte por Miguel Torrecilla...

-Seguimos pensando que es un magnífico profesional, que tiene un gran conocimiento del fútbol nacional e internacional. Los proyectos hay que dejarlos que se desarrollen. Espero que este año vengan los resultados.