El Sporting inicia el esprint al 'play off'

El Sporting afronta los diez últimos encuentros de la presente campaña. Y lo hace sin ningún margen de error. Los constantes altibajos sumados por el equipo durante gran parte de la temporada lo dejó muy tocado hace cinco semanas. Enterrado casi en vida, el técnico José Alberto López ha conseguido rescatar a un vestuario que no le ha perdido la cara a la competición hasta el punto de llegar al tramo decisivo siendo el conjunto más en forma de la categoría.

Pese a que el objetivo mínimo se llegó a situar a once puntos de distancia, la dinámica de cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas han empujado a los rojiblancos a seguir vivos en la lucha por alcanzar los 'play off' de ascenso. Tras sumar un punto en Málaga el pasado viernes, el Sporting buscará esta noche (21 horas) en Tenerife una victoria que le permita a su corazón seguir latiendo en la recta final de la Liga.

Por segunda semana consecutiva, el Sporting jugará lejos de El Molinón. Un estadio que la última vez que abrió sus puertas fue para vencer al eterno rival y reforzar la comunión entre el equipo y la afición para encarar las últimas jornadas con la mejor de las actitudes después de superar un bache que pareció insalvable ante los tropiezos protagonizados por los rojiblancos.

Al igual que el Sporting, el Tenerife acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota Robin Lod se quedó en Gijón, mientras que Nick Blackman regresó a una convocatoria

Si en Málaga se vio a un más que notable Sporting que mereció la victoria, resulta improbable que José Alberto realice cambios en el once. El técnico ha encontrado el sistema y el once idóneo para llevar a cabo su idea de juego y, salvo sorpresa, continuará con su apuesta por el juego directo con Alegría y Djurjdevic como referencias ofensivas.

El preparador se desplazó ayer a Tenerife con 18 futbolistas, entre los que no se encontraba Robin Lod. Resulta extraño ver cómo el finlandés participó en el último partido del Sporting pese a haberse entrenado tan solo un día con el equipo y, una semana después, no entra en los planes del técnico y se queda en Gijón para ver el partido desde el salón de su casa.

La ausencia del finés no fue la única novedad de una lista en la que entró Nick Blackman. Para José Alberto, el británico vuelve a tener ante sí una nueva oportunidad de demostrar su valía sobre el terreno de juego. Pese a que ha defendido la calidad del delantero, el rojiblanco no ha estado a la altura de las expectativas que generó su llegada al Sporting para marcar las diferencias en ataque. La ausencia de Pablo Pérez por sanción es el principal motivo por el que el inglés volverá a vestirse de corto.

Por otro lado, Carmona no llegó a tiempo a la cita. Su ausencia la volverá a cubrir Traver en el extremo, que acompañará a Geraldes en el costado derecho. La banda izquierda volverá a ser para Molinero y Aitor García, que esta semana afirmó encontrarse en «el mejor momento de mi carrera».

Con el equipo decidido, la única duda es conocer la pareja de baile de Nacho Méndez. El luanquín parece fijo en la medular, mientras que Cristian Salvador y Isaac Cofie han dispuesto de cuatro entrenamientos para ganarse el puesto al lado del asturiano en la sala de máquinas. Pese a que el ghanés parte con ventaja, no es descartable que Salvador continúe en el once inicial. Las sesiones llevadas a cabo por el Sporting a puerta cerrada durante la semana ocultaron los planes del entrenador rojiblanco.

Delante estará el Tenerife de Raúl Cámara, Isma López y Nano Mesa que volverán a cruzarse con el Sporting. Los canarios llegan al choque sin conocer la derrota en las últimas cinco jornadas, con una remontada ante Osasuna en su feudo hace dos semanas y un empate frente al Albacete la pasada jornada. Una dinámica que ha alejado a los tinerfeños de la zona de descenso, de la que se encuentran a siete puntos.

La victoria para el Sporting es esencial para no perder el tren del 'play off'. El Mallorca, séptimo clasificado, a cinco puntos de los rojiblancos, sumará una victoria por su duelo ante el Reus, lo que complica recortar tres puntos al sexto clasificado, siempre que pierda el Cádiz y el Sporting venza esta noche. El margen de error es mínimo y en medio de la recta final no se puede permitir ningún traspié.