Sporting El Sporting insiste por Manu García Manu García, en su última visita a Asturias. / DANIEL MORA El club aprieta por su regreso consciente de que cuenta con una propuesta de Primera | Robin Lod, el primer gran fichaje de Torrecilla en el club rojiblanco, viaja a Estados Unidos para pasar el reconocimiento médico con el Minnesota I. ÁLVAREZ / A. MAESE GIJÓN. Viernes, 12 julio 2019, 01:53

El Sporting se mantiene en la carrera por Manu García. El club aprieta para el regreso del talentoso centrocampista, que dejó Mareo para completar su formación en la academia del Manchester City y esta semana ha iniciado la pretemporada a las órdenes de Pep Guardiola.

La presencia al frente del conjunto rojiblanco de José Alberto López, uno de los entrenadores más influyentes en la trayectoria formativa del joven mediocampista asturiano del club británico, es una de las bazas que maneja el club gijonés para poder imponerse a otros equipos en este mercado estival. Las buenas temporadas del jugador de 21 años durante sus cesiones al NAC Breda y al Toulouse le han convertido en un futbolista cotizado y le han brindado la opción de escribir una nueva página de su currículo deportivo en la máxima categoría.

Cuenta con propuestas para ello, pero el futbolista, con el que el Sporting ha intensificado sus contactos estos últimos días, no cierra la puerta a su regreso a Gijón, consciente de que está inmerso en un punto de su trayectoria en la que cobra capital importancia mantener su crecimiento.

Con la voluntad de no dilatar su situación, consciente de que no estará el próximo curso a las órdenes de Pep Guardiola y con un nuevo préstamo como el mecanismo para no ver frenada su prometedora progresión, las próximas horas se antojan fundamentales para dilucidar su destino inmediato. El Manchester City viajará este fin de semana a China para realizar una gira con varios amistosos en tierras asiáticas y la intención del joven centrocampista es no formar parte en la expedición 'citizen' y resolver su nuevo destino futbolístico. José Alberto López le ha trasladado en más de una ocasión en las últimas semanas su interés por incorporarle al remozado proyecto y a favor del Sporting, juega el arraigo al club rojiblanco del joven futbolista, que nunca ha ocultado su deseo de poder jugar en El Molinón y reencontrarse con varios excompañeros ahora en la primera plantilla como Nacho Méndez.

'Operación salida'

Mientras, la 'operación salida' ha comenzado en el Sporting con Robin Lod, que, tras un año en Gijón, ha decidido abandonar la disciplina rojiblanca para probar fortuna en la Liga de Estados Unidos (MLS).

El finlandés llegó a Mareo con la etiqueta de un hombre que marcaba diferencias sobre los terrenos de juego. Su participación en el Sporting, sin embargo, ha sido escasa. En algún que otro encuentro demostró tener calidad en sus piernas, pero no terminó de cuajar en una categoría a la que no llegó a adaptarse en ningún momento.

La marcha del centrocampista, una de las grandes apuestas del pasado curso de Miguel Torrecilla, abre el camino que seguirán varios futbolistas de la primera plantilla. El segundo jugador que podría abandonar el Sporting es Juan Rodríguez. José Alberto no cuenta con el central, que ya maneja varias ofertas de conjuntos de Segunda División B. El Córdoba, Racing de Ferrol y Nástic de Tarragona están interesados en hacerse con sus servicios.

Además, el zaguero cuenta con una opción de poder jugar en el extranjero, aunque su prioridad es la de completar la pretemporada con el Sporting para intentar convencer a José Alberto para formar parte de la defensa.

Precisamente la línea trasera es la prioridad de la secretaría técnica. Los esfuerzos se centran en reforzar el centro de la zaga porque hasta la fecha la el Sporting tan solo cuenta con Babin y Carlos Cordero. El lateral izquierdo que, junto a Pedro Díaz, dio el salto al primer equipo modificará su posición. Así lo anunció Torrecilla en su comparecencia de El Molinón. Allí anunció que el extremeño participará como central zurdo.

La primera opción para apuntalar la línea defensiva es Mathieu Peybernes. El francés se encuentra en su país esperando que se resuelva su futuro. Por el momento, su regreso se retrasa más de lo esperado tanto por el club como por el futbolista. Un hecho que, junto a las alternativas que maneja la dirección deportiva para la defensa, podría complicar el retorno del exrojiblanco.Si la salida de Lod a la MLS libera parte del tope salarial, la directiva rojiblanca mantiene su idea de hacer caja por alguno de sus futbolistas. Diego Mariño, Dani Martín y Moi Gómez lideran la lista de posibles traspasos.

Por los tres ya se han interesado varios conjuntos, pero el Sporting considera insuficientes las propuestas recibidas. Por Moi Gómez se solicitan dos millones de euros que, por el momento, el Villarreal no está dispuesto a abonar. En cuanto a Dani Martín, el Betis quiere hacerse con sus servicios y el club gijonés se remite a su cláusula de 6 millones de euros. Mientras tanto, Mariño continúa con la pretemporada al margen de rumores.