La interminable agenda de Manu García La previsión es que compita hoy, llegue mañana por la mañana a Madrid y se ponga a disposición de José Alberto para el viernes | El mediapunta juega esta tarde con la Sub 21 un partido clave en Israel antes de regresar con el Sporting

En Ramat Gan, un pequeña ciudad cercana a Tel Aviv, la Selección Española Sub 21 de Manu García buscará su billete para la próxima Eurocopa esta tarde (18.30 horas). El contexto es favorable, con 'La Rojita' encaramada al liderato de su grupo, pero con la necesidad de ganar para dar un paso de gigante en la clasificación y procurarse un tránsito final en esta fase menos agobiante. A la cita llega la Sub 21 con un pleno de triunfos, ocho goles a favor y ninguno en contra, frente a una selección israelí que todavía no ha perdido. Aunque el momento del futbolista del Sporting, doctorado con un 'mesiánico' gol ante Macedonia del Norte, amenaza esa condición.

Desde Mareo se prestará mucha atención al encuentro de esta tarde de la Selección Sub 21. Los ojos estarán puestos en Manu y su movilidad en el enganche, con posible titularidad también del barcelonista Ansu Fati dentro del once. En el Sporting cruzan los dedos para que el choque discurra con normalidad y para que, después, pueda descansar algo antes del viaje de regreso. La previsión es que el futbolista rojiblanco llegue a Madrid mañana por la mañana. No tendrá problemas, salvo un inconveniente de última hora, para estar a disposición de José Alberto para el partido del viernes ante el Tenerife, aunque llegará justo. Posiblemente, está por ver, tenga descanso el resto del día de mañana y se reincorpore el jueves sobre la marcha a la última sesión.

El regreso de Manu García coincide con un momento de alta necesidad para el Sporting, que acumula tres partidos consecutivos sin ganar, con dos derrotas y el empate en el derbi ante el Oviedo, en el que José Alberto utilizó un nuevo dibujo con tres centrales. La vuelta del mediapunta, no obstante, podría recuperar el sistema del 4-2-3-1. Como en la anterior citación con la Sub 21, el mediapunta hará todo lo posible para llegar con margen a Mareo y comenzar a visualizar la jornada con el Sporting.

Nacho Méndez y Molinero

A su regreso, Manu García se encontrará con las ausencias de Nacho Méndez y Molinero, que acabaron el derbi en el parte médico. La lesión del luanquín, localizada en los isquiotibiales derechos, dejó la impresión de una pequeña rotura de fibras, aunque el diagnóstico definitivo se conocerá en los próximos días con una resonancia magnética a la que será sometido. El lateral, con una lesión en el cuádriceps izquierdo, también pasará una prueba. Los dos, además, quedarán limpios de tarjetas con su ausencia en esta jornada.