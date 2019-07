Sporting Sporting | Isma Cerro: «Desde el primer día que te lesionas piensas en el regreso» El extremo asegura que «vuelvo con la ilusión y las ganas de comerme el campo» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 12 julio 2019, 13:10

Isma Cerro ha sido el protagonista en la Escuela de Fútbol de Mareo. Tras ocho meses ejercitándose con el Sporting en un segundo plano, el futbolista se entrena como uno más bajo las órdenes de José Alberto López. «Estoy cogiendo confianza, quiero entrar con las mismas oportunidades que el resto de mis compañeros», comenta.

La lesión en el Carlos Tartiere le ha marcado un año en el que ha compartido muchas experiencias con el readaptador César Castaño. «Es el pilar fundamental de mi recuperación», destaca. A ilusión en la primera plantilla no le gana nadie y asegura que «desde el primer día que me lesioné me imaginé el regreso».

Su vuelta a la competición está cerca, pero recuerda que «tengo que trabajar muy duro para que se produzca». Para él su momento más difícil fue durante los primeros días: «Lo más duro es al principio. Tienes las muletas y los puntos y los avances son mínimos».

Sin querer marcarse objetivo para la próxima temporafa porque «llevamos poco tiempo», el extremo admite que «mi posición de extremo es la más solicitada y espero devolver a José Alberto la confianza que depositó en mí».