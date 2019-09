Isma Cerro: «Vuelvo a encontrar el futbolista que fui antes» Diez meses después, el extremo volvió a los terrenos de juego ANDRÉS MAESE Miércoles, 4 septiembre 2019, 13:23

El Carlos Tartiere fue testigo de la grave lesión que sufrió Isma Cerro en su rodilla hace diez meses. Apenas acababa de comenzar el mderbi cuando cayó fulminado en la banda, decía adiós a la temporada.

«Fue una alegría inmensa para mí después de tanto trabajo solo. Fue lo mejor que me pudo pasar, además en El Molinón», explicó el extremo sobre su vuelta a la competición el pasado domingo.

Lo peor para él, según comentó, fue ganar en autoestima. «Empiezas bajo de confianza porque ves a la gente más rápida y fuerte que tú, pero ya me estoy encontrando con el Isma de antes», subrayó. Además, destacó la importancia del trabajo psicológico: «Es un proceso duro. Si te vienes abajo la lesión se queda ahí y no avanzas. La cabeza es lo que más te ayuda para salir adelante».

José Alberto sacó lo mejor de él en el filial, pero el futbolista no quiere vivir del pasado. «Lo que hice no sirve para anda si ahora no lo demuestro. Desde la lesión comienzas desde cero, tengo que enseñarle al entrenador cosas nuevas», concluyó.