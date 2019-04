Isma López: «Hablo con mis excompañeros del Sporting y creen que pueden llegar al 'play off'» «Solo tengo palabras de agradecimiento de mi paso por Gijón», asegura JAVIER BARRIO Gijón Martes, 2 abril 2019, 14:13

«Solo tengo palabras de agradecimiento para el Sporting, pero el viernes es otra historia. Es el único partido o de los pocos que deseo que no gane». Isma López habló esta mañana de su reencuentro del viernes con el Sporting. «Siempre que te enfrentas a uno de los clubes en los que has estado, y más este, en el que he vivido cosas tan bonitas, siempre es especial. Allí me conocen, saben que trato de ser lo más profesional posible y que me debo al Tenerife, que ha apostado por mí y de forma fuerte. Daré todo durante los noventa minutos por este club (el Tenerife) y luego seguiré teniendo el mismo cariño al Sporting».

Pendiente de la actualidad de los rojiblancos, Isma López reconoció el duro camino que han seguido sus excompañeros esta temporada. «El Sporting siempre, al menos en los años en los que yo he estado, va a rachas, a inercias. Cuando vienen mal dadas, le cuesta salir por la presión que se genera en la ciudad, pero cuando la cosa va bien el empuje le lleva», observó. Eso sí, desveló la ambición del Sporting: «Lo que hablo con ellos creen que pueden llegar al 'play off', con humildad eso sí, y se van a dejar todo aquí por alcanzar el objetivo».

El navarro pasó de puntillas por su salida de Gijón, recordando que «me quedaba un año de contrato, pero las circunstancias hicieron que creyera que el mejor paso para mí era salir por circunstancias que se dieron en los últimos tiempos». En todo caso, insistió, «solo tengo palabras de agradecimiento para el Sporting».

Preguntado por si celebraría un gol frente a su exequipo, Isma López anticipó que su intención es la de no hacerlo: «El cariño está ahí, pero muchas veces no eres dueño de tus actos, aunque ante el Sporting trataré de no celebrarlo, ni de molestar a nadie».