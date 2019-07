Javi Fuego: «Se está haciendo un buen proyecto» Javi Fuego, junto a Álvaro Vázquez. / ARNALDO GARCÍA Fuego considera «una confusión tremenda» ver al Sporting como segundo plato | «Diferencio mucho entre tener plantilla y tener equipo. Si cada uno va a su rollo, y lucha por aspectos individuales, está confundido» ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 20 julio 2019, 00:44

Ocho minutos y casi cuarenta segundos. Tiempo suficiente para confirmar la impresión de los profesionales. Javi Fuego tiene madera de líder. Poco después de finalizar el entrenamiento matinal, el poleso, sin levantar un mínimo el tono de voz, envió el primer mensaje de 'capitán': «Hay mucha diferencia entre ser una plantilla y un equipo. Plantilla es una serie de individuos. Y un equipo es cuando todos los jugadores pelean por algo y sienten que pelean por algo, en cualquier colectivo hay que formar un equipo. Sentir que el compañero forma parte de uno mismo, si cada uno va 'a su bola' está confundido», remarcó el poleso, confirmando la importancia de «formar una plantilla» porque «si cada uno va a su bola está confundido».

La trascendencia del proyecto ha sido clave para persuadir a Fuego y Manu García, con ofertas superiores en lo económico y de equipos más potentes. Tras una carrera en la elite, el poleso decidió regresar a casa. «Ver al Sporting como segundo plato es una confusión tremenda», señaló con vehemencia Javi Fuego. «Si mi fichaje y el de Manu (García) pueden ayudar en algo bienvenido sea», insistió, antes de elogiar el diseño del nuevo Sporting: «Creo que se está haciendo un buen proyecto, se están haciendo bien las cosas y, luego, dependerá del 'verde'», subrayó.

Tras doce temporadas alejado de Mareo, Fuego cumple su segunda semana de entrenamientos en el Sporting. «La adaptación es mucho más fácil. Cuando conoces el club, estás integrado en la ciudad y en la región todo es más fácil. Tengo la suerte de que conozco a muchos empleados de mi etapa de antes», explica. A sus 35 años, Fuego está llamado a ser un fijo en los esquemas de José Alberto en el Sporting y, también, a ejercer de 'profesor' de los talentos que asoman en Mareo, sobre todo en la posición de centrocampistas. «He tenido la suerte de vivir aquí y de vivir Mareo desde pequeño. Ahora tengo la suerte de volver a mi casa y de poder dar un poco de todos los valores que el Sporting me inculcó desde pequeño», comenta el centrocampista que espera poder ayudar con «su experiencia a los demás».

Elogios a Álvaro Vázquez

«Me encuentro cómodo en ese rol de ayudar. Para mí no es una presión 'extra' ni mucho menos», confiesa Fuego. Antes de anunciar su regreso, el poleso mantuvo distintos encuentros con el club para interesarse por el nuevo proyecto. «Se habla mucho de ese aspecto, pero el funcionamiento está claro. Los que pasan horas, ven vídeos y tienen mérito son otros», dice, aunque desvela que 'avaló' la contratación de Álvaro Vázquez, excompañeros en el Espanyol.

«Siempre ha sido futbolista que me ha gustado mucho, y he tenido la suerte de compartir vestuario con él. Esa temporada no tuvo demasiados minutos por la gran competencia que tenía, y tuvo que esperar su oportunidad. Pero es un futbolista que maneja muchos aspectos del juego, es un chaval honrado que trabaja mucho. Es un fichaje muy acertado», considera el poleso, una pieza clave en el engranaje del nuevo Sporting.