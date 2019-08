Sporting Sporting | Javi Fuego: «Los partidos los ganan los equipos; los objetivos, las plantillas» «Me fui de un gran club y ahora he vuelto a otro mejorado», confiesa EDUARDO ALONSO Gijón Miércoles, 21 agosto 2019, 14:52

Que Javi Fuego haya regresado al Sporting tiene mucho que ver con una decisión personal. La política rojiblanca pasa esta temporada por recuperar a futbolistas de la casa. Y esta apuesta se empezó a forjar, primero, con el 'sí' del futbolista poleso. «Este domingo será especial para mí», ha destacado el jugador sportinguista, a primera hora de la tarde, al término de la sesión dirigida por el técnico José Alberto, en Mareo. No obstante, claro como siempre ante su inminente regreso a El Molinón, se ha mostrado contundente con sus palabras: «No hay que equivocarse. Está claro que algunos mamamos el Sporting desde niños, pero eso no quiere decir que un jugador de fuera no pueda alcanzarlo y sentir al club. Y en este vestuario hay muchos futbolistas que tienen ese sentido de pertenencia».

En la distancia corta, Javi Fuego parece otra persona: querido por sus compañeros, condescendiente con los cazautógrafos y atento con el mundo que rodea el fútbol. Este mediodía, ha puesto en valor a la entidad gijonesa porque, ha dicho, «me fui de un gran club y ahora he vuelto a otro mejorado». Alegre, enrolado de nuevo en el equipo de su vida y con el timón de mando, ha asegurado que todo lo que le prometieron «se está cumpliendo al pie de la letra».

José Alberto ha comenzado a tener su bloque hecho y en él el jugador asturiano es pieza clave. «Jugar en el Sporting hace muy evidente que todo pasa por subir, pero ese objetivo lo tienen también en estos momentos 10,12 o 14 equipos más», ha explicado ante los micrófonos. Y ha puesto distancias cuando se le habló del regreso a la Liga de las estrellas. «Poner el foco en lo lejano te aleja de lo más cercano», ha afirmado, para, a continuación, hacer hincapié en que «los partidos los ganan los equipos, pero los objetivos lo consiguen las plantillas».

Además, Javi Fuego habló del calendario –«tenemos un duro inicio de temporada»-, aludió al próximo rival –«será un equipo complicado»- y tuvo palabras para un excompañero como Trejo, con el que coincidió en el conjunto madrileño: «Le tengo un especial afecto a él y a su familia. Es un jugador diferente, muy desequilibrantes, y esperemos que este domingo no tenga su día».