Sporting Javi Fuego: «Espero que todavía queden más de dos partidos. En ambición e ilusión no puede ganarnos nadie» «Me estoy quitando un poco la espina del año pasado», señala el poleso, que asegura que van «a dar guerra» y que quedan «una semifinal y una final» para alcanzar el 'play off' Javi Fuego, durante un entrenamiento. / ARNALDO GARCÍA IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 21 mayo 2021, 14:51

«Seguimos en la pelea, demostrando que somos un equipo compacto y que vamos a dar guerra», ha proclamado este mediodía Javi Fuego, sin ambages a la hora de reconocer la trascendencia de la victoria lograda ante Las Palmas. «Era un partido muy importante para nosotros viendo cómo se está apretando toda la zona alta», ha expuesto el mediocentro poleso, que no ha ocultado que «quizás esa ansiedad» por obtener un buen resultado le jugase una mala pasada al conjunto gijonés en la primera mitad, aunque considera que «es de alabar que el equipo tuviese una reacción tan buena después del descanso».

En ese análisis del choque considera que las entradas al terreno de juego de Nacho Méndez y Pablo Pérez «cambiaron el partido» para obtener tres puntos que permiten a los rojiblancos seguir dependiendo de sí mismos para luchar por el último billete hacia Primera. «Espero que queden más de dos partidos», ha afirmado el veterano centrocampista, que ha indicado que afrontan esos últimos choques como «una semifinal y una final para conseguir el objetivo que todos los sportinguistas queremos, que es vernos en 'play off».

«Esta temporada está siendo muy buena tanto a nivel colectivo como a nivel particular. Me estoy quitando la espina del año pasado», ha señalado sobre el cambio respecto al curso pasado, que estrenaba su segunda etapa en Mareo y en el que esperaba haber dado «un rendimiento más alto». En ese sentido, ha indicado que su desempeño en el presente campeonato supone quitarse «un peso de encima», aunque a renglón seguido ha mostrado su inconformismo al indicar que no puede detenerse ahí. «Estamos con la ilusión a tope. Dentro de los equipos que estamos ahí somos los que menos presión debemos tener por plantilla y presupuesto, pero somos los que más ambición tenemos», ha apostillado.

Reacio a hacer cualquier tipo de cálculo, ha indicado que ve «muchísima igualdad» para destacar que deben mirar solo al choque ante el Fuenlabrada (lunes, 21 horas) y centrarse en ganar los dos partidos que quedan de campeonato liguero. «En cuanto a ambición e ilusión no puede ganarnos nadie», ha proclamado el pivote, que finaliza contrato al término de la presente temporada, pero por el momento aparca su renovación. «Todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Debuté hace diecinueve años y sería un orgullo seguir vistiendo la camiseta de corazón dos décadas después, pero no estamos para temas personales ahora. Sería desviar el foco de lo realmente primordial», ha argumentado el centrocampista forjado en la cantera rojiblanca, que se considera «un privilegiado» por vivir esa lucha por el ascenso «como futbolista y como aficionado en primera persona.

Fuego ha felicitado a Manu García por su convocatoria para acudir al Europeo Sub 21 la próxima semana, que cree que «supone que está haciendo las cosas bien aquí», aunque no oculta que «es una faena» no contar con él para el desenlace liguero. «Perderemos a Manu esos partidos, pero esperemos que no sean los últimos de Manu esta temporada», ha indicado tras pronunciarse sobre la coincidencia en el calendario del torneo continental con el tramo decisivo de la temporada en Segunda, algo que no considera adecuado. Respecto al posible regreso de la afición a las gradas del estadio rojiblanco esta temporada, ha expresado su deseo de que pueda darse porque también significaría que la situación sanitaria habrá mejorado y ha indicado que ya sintió «el calor de la afición» en el partido de Copa del Rey ante el Betis a pesar de que solo pudieron acudir 300 espectadores. «Seguro que El Molinón estaría a reventar en caso de normalidad absoluta», ha afirmado.