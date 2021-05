Jorge Fernández del Rosal sustituye a Rogelio García como responsable de captación del Sporting El técnico gijonés concluye una década en el cargo y once años en el club al causar baja por jubilación Jorge Fernández del Rosal IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 28 mayo 2021, 17:45

Traspaso de poderes en el área de captación del Sporting. Jorge Fernández del Rosal sustituye a Rogelio García, que tras una década al frente de la detección de talento en ciernes para reforzar la cantera rojiblanca causa baja por jubilación. Deja Mareo con su legado presente en el club, con varios canteranos afianzados en El Molinón como Pedro Díaz y otros que contribuyeron a la estabilidad económica del club como Dani Martín a través de su traspaso al Betis.

Padrino futbolístico de la exitosa generación rojiblanca del 98, su despedida cierra una amplísima trayectoria ligada al balón, primero en los banquillos como entrenador y posteriormente en las gradas, para seguir con atención a los jóvenes con más proyección. A las riendas del Navia que luchó por el ascenso a Segunda B, desarrolló su camino en el Llanes, el Marino, Montreal, Ceares, Atlético Camocha y el Lealtad.

Rogelio García

«Recuerdas los campos de fútbol, que han sido tu segundo hogar. Recuerdas los clubes cuyo escudo has defendido desde el banquillo, recuerdas las personas con las que has compartido camino y una pasión. El Real Sporting tiene un hueco especial en mis recuerdos, aquí he pasado los últimos once años de mi vida», expresa el gijonés en un emotivo vídeo de despedida difundido por el club rojiblanco, en el que señala que se siente «muy orgulloso de haber ocupado durante tanto tiempo» su cargo como responsable de captación de fútbol base. Recoge su testigo en ese puesto Jorge Fernández del Rosal, que el próximo mes celebrará su cuadragésimo cumpleaños y cuenta con «un gran bagaje y formación en análisis de juego y scouting», según indica la entidad rojiblanca en el comunicado en el que oficializa su incorporación. Excentrocampista en el Covadonga, llega a Mareo tras haber desempeñado en varios clubes labores de secretaría técnica y captación de jugadores.