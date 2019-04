Sporting | José Alberto: «Somos un equipo con mayúsculas» 01:03 Arnaldo García «Recuerdo dos ascensos delSporting y han sido así: trabajando todos y a muerta con una idea, con transiciones rápidas y al contraataque» VÍCTOR M. ROBLEDO Sábado, 13 abril 2019, 00:19

«No ha sido nuestro mejor partido, pero no es fácil jugar sabiendo que ya tienes algo que perder desde el inicio, como nos pasó contra el Alcorcón». José Alberto, autocrítico, admitió que la de ayer no fue una versión brillante del Sporting en cuanto a juego, pero valoró «el trabajo y la contundencia defensiva» de su equipo para sumar una nueva victoria.

«Estoy orgulloso de dos cosas. Primero, de haber logrado hacer un equipo. Ahora somos un equipo con mayúsculas desde el primer al último jugador y del primer al último minuto. La otra es de haber enganchado a El Molinón», aseguró José Alberto, que confesó haber entrado al vestuario tras el partido «emocionado por cómo estuvo la gente con el equipo en la segunda parte». «Eso te da puntos», añadió.

José Alberto no ocultó que el Sporting estuvo incómodo en la primera mitad. «Nos ha faltado tener más el balón. Tampoco lo queremos mucho más, esa es la realidad, queremos transiciones rápidas hacia los delanteros, pero nos ha faltado más control», explicó. La situación, en su opinión, cambió en la segunda mitad, «que sí hemos tenido control y hemos estado más cómodos con la disposición».

El técnico aseguró que «toda la línea defensiva, Cofie incluido, está a un nivel altísimo», aunque afirmó que es «trabajo de todos». « Desde ahí debía crecer el equipo y ha crecido», añadió. El entrenador ovetense sí quiso subrayar el gran estado de forma de Diego Mariño: «está a un nivel espectacular. Ojalá siga así hasta el final».

Preguntado por el cambio que ha experimentado el equipo en poco más de un mes, José Alberto recalcó que «todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer y lo que debe aportar desde su posición, y eso se nota». El técnico, no obstante, recordó que «la semana que viene tenemos un rival complicadísimo contra un rival que se está jugando el descenso», por lo que espera que ni el equipo ni su entorno se confíe o se relaje. «Cuando llevas una racha de estas hay mucho halago y eso debilita. Nosotros tenemos que estar concentrados en el próximo partido para recuperar del esfuerzo de hoy», advirtió.

Más allá de lo puramente futbolístico, José Alberto se mostró tremendamente satisfecho por la buena comunión entre el equipo y la grada mostrada ayer, un aspecto que le trajo a la memoria buenos momentos de la historia del club: «El Molinón está súper orgulloso. Yo recuerdo dos ascensos y han sido haciendo esto, trabajando once, catorce o toda la plantilla, a muerta con una idea, con transiciones rápidas y al contraataque». Ese es el estilo que quiere implantar a su Sporting. «El que me conoce sabe que me gusta un equipo como el que tenemos ahora: intenso, solidario, con contundencia en las áreas y que transite rápido en ataque y defensa», reconoció.

«Difícil de explicar»

«Creo que mi equipo ha hecho bastantes buenas cosas como para no irse derrotado», lamentó Diego Martínez. El resultado «es difícil de explicar» para el técnico del Granada, que pese a todo extrajo una lectura positiva. «Diez segundos nos han condicionado el partido, porque creo que ha sido una de nuestras mejores primeras partes y hemos tenido el control ante un equipo que viene en una dinámica extraordinaria».

Para Diego Martínez, al Granada le faltó «contundencia» para sumar. En cuanto al Sporting, el entrenador gallego afirmó que es «es candidato desde antes de empezar la Liga, es un equipo con un potencial tremendo».