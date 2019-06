Sporting | José Alberto: «Estoy ilusionado con hacer un buen proyecto» 00:42 José Alberto lamentó que al equipo se le escaparan las opciones de ascenso como local y destacó el papel de los canteranos ante el Cádiz VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN Domingo, 9 junio 2019, 00:27

José Alberto destacó el papel de sus futbolistas en un encuentro difícil por el escaso ambiente vivido ayer en El Molinón. «El equipo ha hecho un buen partido. En el inicio del juego hemos visto un conjunto como a mí me gusta. Nos ha faltado llegada, pero hemos tenido situaciones peligrosas», dijo el técnico.

Uno de los pocos alicientes del partido ante el Cádiz fue el estreno de los canteranos Christian Joel y Gragera, así como el regreso al primer equipo de Pelayo Morilla, que ya había debutado al inicio de la temporada a las órdenes de Rubén Baraja. José Alberto aseguró sentirse «contento con la participación de los tres». «Christian no ha tenido casi trabajo, pero ha estado seguro y ha iniciado el juego con el pie. Jose –Gragera– ha tenido mucho desparpajo iniciando el juego, con cambios de orientación y descaro, como a mí me gusta. Y Pelayo ha sido como es él, con movilidad y descaro», destacó el entrenador del Sporting.

José Alberto también tuvo palabras de elogio para Róber Canella, que ayer disputó el que previsiblemente sea su último partido como rojiblanco. El técnico del Sporting admitió haber hablado con el capitán rojiblanco antes del encuentro, aunque aseguró que su cambio se debió a «unas molestias». «Ha tenido una pequeña sobrecarga y hemos preferido no arriesgar porque no tenía sentido. Es uno de los jugadores con más partidos en la historia del club, lo he visto crecer y a mí también me emociona verlo despedirse», explicó.

Con el regusto amargo de la temporada recién terminada aún presente, José Alberto puso ya el foco en la próxima. El técnico admitió que el desenlace de la actual fue «muy duro». «Desde Tarragona hemos intentado tirar adelante y reengancharnos a la zona de arriba, pero no hemos sido capaces», se lamentó.

Para el técnico ovetense, la clave de la temporada estuvo en el pobre rendimiento ofrecido por el equipo en sus partidos como local. «En mi estancia hemos sido un equipo irregular y poco fuerte en El Molinón. Aquí no se puede escapar ni un punto y el año que viene tiene que notarse desde el primer día», recalcó. José Alberto puso como ejemplo Osasuna, que no perdió en su estadio en toda la Liga. «Nosotros en nuestra casa no hemos estado a la altura y por eso hemos quedado en la posición que hemos quedado».

«Conseguimos ilusionar»

José Alberto trasladó también un mensaje a la afición rojiblanca. «Les diría que confíen. Es difícil hacer análisis y valoraciones, sobre todo teniendo en cuenta que en los dos últimos meses hemos tenidos que buscar resultados», hizo hincapié. En ese sentido, el técnico del Sporting reconoció que el estilo de juego del equipo en este tramo de la temporada no era el que pretendía implantar en el equipo.

«No me gusta buscar juego directo sobre el punta y segundas jugadas. Me gusta elSporting que hemos visto hoy o en Granada, pero hemos tenido que tomar esas decisiones, esa es la realidad», resumió el técnico, que también recordó que «en pocas semanas conseguimos ilusionarnos y tuvimos dos momentos para reengancharnos arriba». De cara al curso próximo, José Alberto aseguró sentirse «ilusionado con hacer un buen proyecto». «Estamos trabajando fuerte en ello y hoy se han visto cosas que tienen que ilusionar para la temporada que viene».