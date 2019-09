Sporting | José Alberto: «Djurdjevic va a hacer muchos goles» José Alberto, entrenador del Spoting. El técnico rojiblanco asegura estar «feliz» porque «tendremos a un excelente jugador un año más» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 13 septiembre 2019, 13:55

Uros Djurdjevic se convirtió en el gran protagonista de la jornada en Mareo. En primer lugar porque regresó al trabajo con el grupo tras haberse ejercitado ayer a menor ritmo que sus compañeros, pero también por haber renovado su compromiso con el Sporting una temporada más. «Djurdjevic ha entrenado al mismo nivel que los compañeros, estamos contentos por tener a un excelente jugador una temporada más en el club», comentó José Alberto.

El técnico defendió a sus delantero. Aún no ha estrenado su casillero particular de goles, pero subrayó que «no lo veo con ansiedad, al final el gol es una consecuencia del trabajo y él trabaja de una manera espectacular. Estoy convencido de que va a hacer muchos goles». La explicación que ofreció ante la falta de goles se basó en el juego del equipo. «No conseguimos conectar con los delanteros en muchas ocasiones. Debemos generar más situaciones para los atacantes. Hemos llegado al área rival, pero no siempre en las mejores condiciones», explicó.

Tras una semana «como todas las anteriores», José Alberto preparó el choque ante el Deportivo con la idea de ofrecer la mejor versión del Sporting. «Siempre trabajamos dos sistemas. En función de los partidos pensamos en uno u otro. El equipo se mueve en muchos dibujos durante los encuentros, pero con el 4-3-3 estoy muy contento. También tengo presente el 4-4-2», indicó. Pero también señaló que «no por jugar con más delanteros se ataca mejor. Los jugadores de segunda línea tienen que llegar y aparecer para sorprender al rival».

Las expulsiones

Respecto a las tarjetas rojas que ha visto el equipo, tres en cuatro partidos, el técnico valoró que «las expulsiones son detalles. No tiene importancia. Se ven en Primera entradas peores y no se ve nada. Dependiendo del jugador que haga la entrada se mide de manera diferente. Pagamos la juventud en la categoría, son peajes que hay que pagar».