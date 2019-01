Sporting | José Alberto: «La campaña contra el árbitro ha funcionado» RSG José Alberto, que aseguró que «no firma empatar en casa de nadie», lamentó las ocasiones erradas por Djurdjevic para poner el 0-2 en el marcador VÍCTOR M. ROBLEDO Sábado, 12 enero 2019, 20:10

José Alberto López no pudo ocultar su decepción tras ver cómo al Sporting se le escapaba la victoria en el Carlos Belmonte en la recta final del encuentro. «La sensación es la misma de otras veces. Hemos tenido el 0-2 en dos jugadas de 'Djuka', no lo metes y con el 0-1 no cierras el partido. Los rivales siempre tienen alguna», lamentó el técnico rojiblanco.

José Alberto no ocultó su malestar por la manera en que llegó el gol del empate de Zozulia, precedido de un claro fuera de juego. «Parece que la campaña que han hecho esta semana aquí ha funcionado. Poco más que decir», declaró el entrenador del Sporting, que recordó en una pregunta posterior que «también ha habido una mano en el área del Albacete que no se pita». En ese sentido, cabe rcordar que la Federación de Peñas del equipo manchego promovió ayer el reparto de diez mil cartulinas amarillas para protestar contra el estamento arbitral por sus últimas actuaciones.

Pese a la decepción por el resultado final, José Alberto recalcó que «hay que estar orgullosos de lo que ha planteado el Sporting ante un buen equipo como el Albacete, que lleva no sé cuántas sin perder, y eso es por algo». «Hemos visto a un buen Sporting en la primera parte. En la segunda no ha tenido el balón, pero sí ha sabido contraatacar y salir con peligro, destacó el entrenador rojiblanco antes de recodar que su equipo solo sufrió «con un tiro a media distancia de Bela y con el fuera de juego de su gol». «Teníamos el partido controlado», lamentó.

«Por momentos hemos tenido posesión y control de juego. La primera parte del partido es más del Sporting y la segunda seguramente más del Albacete», añadió José Alberto. En cualquier caso, el entrenador ovetense aseguró que «ni yo ni los jugadores firmamos empatar en casa de nadie». «El partido que ha hecho el equipo era para conseguir los tres puntos», declaró.

El entrenador rojiblanco, en cualquier caso, no ocultó que su equipo dio en la recta final del encuentro «algún paso atrás, pero porque el rival también juega». «El Albacete ha metido mucha gente arriba y hemos querido evitar que atacaran a los espacios», reconoció José Alberto, dolido aún porque «hemos tenido opciones para cerrar el partido, pero no lo hemos matado».

José Alberto confía en que el Sporting encadene pronto una serie de buenos resultados que le permita reengancharse a la pelea por los puestos de 'play off'. «Ahora tenemos que hacer dos buenos partidos en las dos próximas jornadas que tenemos seguidas en casa que nos acerquen a la victoria». ´

Tras varios partidos apostando por un 4-4-2 con Djurdjevic y Blackman como pareja atacante, José Alberto recuperó ayer en Albacete el 4-3-3 que utilizó en sus primeros partidos al frente del primer equipo del Sporting. El técnico explicó que con la decisión «buscaba tener más control de juego, más posesión y más equilibrio». «Sabíamos que el Albacete es un equipo peligrosísimo en las transiciones. Ha habido algunos contragolpes y un momento en el que el partido estuvo loco, de portería en portería, pero por la tónica general hemos conseguido lo que queríamos», aseguró el preparador ovetense.

Satisfecho con las novedades

El cambio de sistema permitió la entrada en el once de Hernán Santana y Sousa, que acompañaron a Cristian Salvador en el centro del campo. José Alberto se mostró satisfecho por la actuación de ambos tras varios jornadas de Liga lejos de sus planes. «Hernán ha hecho un buen partido. Estaba limitado y cansado porque venía de jugar el martes. Con la tarjeta no quisimos arriesgar». Estamos contentos con su trabajo y con el despliegue físico que ha hecho André».

José Alberto López también destacó el buen papel de Álvaro Jiménez, que entró en la alineación inicial tras su notable actuación del pasado martes en Copa. «Venía de hacer un muy buen partido contra el Valencia y hoy lo ha estado también. Es lo que buscamos y queremos», apuntó.

Preguntado por su posible continuidad en el once de cara a los próximos partidos, el entrenador del Sporting explicó que «su rendimiento irá midiendo sus minutos». «El Álvaro que se ha visto esta semana será un jugador importante para nosotros», adelantó.

Por último, José Alberto habló también del enfrentamiento del próximo martes en Mestalla. El técnico evitó adelantar sus planes, aunque dejó entrever que continuará dando minutos a los futbolistas menos habituales en Liga. «La idea es seguir como hasta ahora», concluyó el técnico.