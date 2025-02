José Alberto: «Algún día el VAR nos beneficiará»

VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 2 de noviembre 2019, 03:09 Comenta Compartir

José Alberto se mostró muy disgustado y contrariado por la derrota, pero también por la forma en la que se produjo. «Ha sido un partido muy parejo contra un gran equipo. Al final, los detalles y la contundencia en las áreas marcan su devenir», apuntó el técnico del Sporting antes de subrayar el «altísimo porcentaje de efectividad» del Cádiz en el área rojiblanca.

El entrenador rojiblanco explicó que «se ha desarrollado el plan de partido que queríamos». «Nos habría gustado generar más ocasiones, pero sabíamos que era muy complicado por la estructura del Cádiz, con once jugadores por detrás del balón», admitió José Alberto. «Es un partido en el que tienes que aprovechar tus ocasiones y no lo hemos hecho. En un campo como este no puedes dar ventaja a balón parado. Eso es lo que me tiene más enfadado», admitió.

José Alberto recalcó que «esos errores pueden pasar, pero contra un equipo como el Cádiz marcan la diferencia». El técnico además, destacó a su rival de ayer, «que tiene una idea de juego muy clara». «Aprovecha mucho los errores. La muestra es el segundo gol, con esa transición rápida que nos mata», declaró. Con el equipo rehecho tras el gol de Borja López llegó la acción polémica del partido: «Cuando nos metemos en el partido y peleamos para empatar, habíamos hecho un doble cambio ofensivo, viene ese penalti que me dicen que no es. Nos vuelve a penalizar el VAR».

Preguntado directamente por ese penalti con el que se cerró el partido, muy protestada por los jugadores del Sporting, José Alberto evitó pronunciarse, aunque recalcó que su equipo «estaba de lleno en el partido» en ese tramo del choque. «Habíamos hecho el doble cambio les estaba generando muchas dudas. Encontrábamos bien a Álvaro y a Djurdjevic y estábamos volcando el campo hacia la portería del Cádiz. Ese penalti acaba con el partido. Todos han visto por televisión esa acción y pueden sacar conclusiones mejor que yo», apuntó el entrenador rojiblanco, que lamentó que algunas acciones rearbitradas esta temporada por el VAR «nos han penalizado una barbaridad, no sé cuántos puntos, pero muchísimos». «Algún día espero que nos beneficie», apostilló José Alberto.

De cara al futuro, el técnico pidió «unificar criterios» en relación al videoarbitraje. «Estoy a favor de las nuevas tecnologías en el fútbol, como en cualquier otro deporte, pero no puede ser que en un partido haya cosas que se pitan y otras que no, y no puedes analizar situaciones de choque a cámara lenta. Estaría bien que pidieren opiniones a otros colectivos para intentar mejorar la herramienta», zanjó José Alberto. El técnico instó además al estamento arbitral a «analizar sus decisiones»: «Creo que lo hacen, para eso tienen reuniones».

Pese a la derrota, José Alberto se mostró confiado en su equipo. «En el fútbol hay tres resultados posibles y hoy nos ha tocado perder. Somos profesionales y hay que analizar los errores y trabajar esta semana a tope para ganar al Numancia, esto no para».

«Un muy buen equipo»

Por su parte, Álvaro Cervera se mostró satisfecho por la victoria obtenida por su equipo ante el Sporting, que le permite afianzarse aún más en el liderato. El técnico del Cádiz, en cualquier caso, destacó la actuación de los rojiblancos, «que nos han puesto muchos problemas aunque el marcador diga otra cosa». «El Sporting me parece un muy buen equipo y tiene mucho mérito que hayamos ganado. Nos metían balones donde normalmente no permitimos que nos los metan», apuntó Cervera.

El entrenador del Cádiz también analizó la jugada del penalti. «El VAR nos ha quitado y nos ha dado, pero al final ellos marcaron un gol y nosotros, sin el penalti, dos. El partido ha sido más complicado de lo que parece, pero más allá de que el Sporting haya merecido más, ha sufrido aquí, y hemos ganado creo que merecidamente», aseguró Álvaro Cervera, quien no ocultó que «si llegamos con 0-0 al minuto 70 hubiésemos tenido que hacer otras cosas y este rival lo aprovecha».