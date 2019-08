Sporting | José Alberto: «La asturianización es una cosa que el presidente tenía en mente desde hace tiempo» José Alberto. / Arnaldo García «Javi Fuego, Manu y Borja podrían jugar en Primera, pero vienen por sentimiento y por ilusión el proyecto», señala el técnico del Sporting ANDRÉS MENÉNDEZ Lunes, 12 agosto 2019, 18:38

A escasos días del comienzo de la competición, el entrenador del Sporting José Alberto ofreció una extensa entrevista a siete abonados del club en las gradas de El Molinón. El técnico valoró el nuevo proyecto del club y habló sobre el proceso de asturianización. «Es una cosa importante que el 'presi' Javier tenía en mente desde hace tiempo y este año ya sea por promoción de jugadores que estaban en el filial o con la vuelta de Manu, de Javi o de Borja. Son tres jugadores que podían jugar en equipos de Primera, no vienen por dinero, vienen por sentimiento e ilusión en el proyecto, señala el técnico, que reconoce que su primera pretemporada será especial« y que espera que »se puedan conseguir los objetivos«.

A su vez, José Alberto se mostró «muy contento», aunque trató de mantenerse cauto con las posibilidades del equipo. «Hay que racionalizar la ilusión porque la Segunda es una categoría durísima y hay que ir con tranquilidad», mantiene.

El entrenador se mostró muy emocionado cuando recordó una anécdota de su hija. «Mi hija cuando llego del colegio me dijo papa hay que ganar y yo le dije ¿por qué hay que ganar?. Porque si no ganas, te van a echar. Cuando ves a ellos pasarlo mal, es cuando más te afecta a ti», desveló. También recordó el derbi como el día «que El Molinón mas vibró», ya que «ese día me di cuenta que si la conexión afición-equipo está a niveles altos es muy difícil que de aquí se pueda marchar un punto».

José Alberto también habló sobre el debate del estilo de juego, criticado por una parte de la afición durante la pasada temporada. El año pasado, durante la buena racha del tramo final, decía la gente que no jugábamos un carajo.Era un juego muy práctico, pero lo hacíamos bien. ¿Era bonito? No, pero lo hacíamos bien. Os puedo asegurar que no me gustaba, pero era práctico y lo hacíamos bien«, concluyó.