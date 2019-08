Sporting | José Alberto: «En ataque tenemos que mejorar mucho»

«Super tranquilo» es como se encuentra el entrenador del Sporting, José Alberto López, a falta de tres días para que se cierre el mercado veraniego. Mientras la dirección deportiva se centra en incorporar un extremo para la banda izquierda, el preparador tan solo piensa en el choque del domingo (18 horas) ante el Albacete en El Molinón.

«Espero un equipo muy directo con Zozulia como referencia ofensiva. Intentarán buscar transiciones rápidas de la defensa al ataque», explicó el ovetense sobre el rival que cree que se encontrará el domingo. José Alberto tiene «claro» el equipo, pero no desveló sus planes.

El entrenador no descarta un cambio en el dibujo táctico y dejó abierta la opción de variar el esquema. «Siempre hay posibilidades de cambiar. No paramos ningún instante. Buscamos posibilidades de mejora para poder sorprender a los rivales. El cambio de sistema es una posibilidad», indicó.

Respecto a una posible variación, dejó claro que nada tendrá que ver para buscar una nueva ubicación a Manu García, ya que «Nacho juega por delante de Manu porque tiene más físico que Manu. Os puedo asegurar que Manu puede jugar en banda, pero no actuará cerca del punta. Ni dará muchas asistencias ni marcará muchos goles. Dará continuidad al juego creativo», explicó.

La idea es mejorar los números en ataque: «El equipo me encantó en Gerona, pero ante el Rayo no. Hicimos un buen trabajo, pero no me gustó. En defensa estamos bien, pero en ataque tenemos que mejorar mucho».