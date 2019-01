«Esta es una carrera de larga distancia y hay que insistir», recuerda José Alberto

«He visto bien al grupo. Las derrotas forman parte del juego y hay que saber ganar y perder», reflexionó esta mañana José Alberto tras la derrota ante el Zaragoza y en la víspera del encuentro de mañana de Copa del Rey frente al Valencia. «La del sábado fue una derrota dura, en un día especial por el ambiente que había en El Molinón, pero he encontrado a la gente bien y con ganas de pensar en el partido de mañana», subrayó, antes de defender el planteamiento de los dos delanteros: «Si en la primera media hora vamos dos o tres a cero, nadie se hubiera asustado. A lo largo del partido variamos cosas, pero no salió. No estamos arrepentidos, ni con malas sensaciones por haber jugado con dos puntas, sino todo lo contrario».

En cualquier caso, José Alberto se mostró con fuerza y optimista, sin dar una relevancia especial a la brecha que se abre ahora con el 'play off', a ocho puntos, pese a los buenos números que muestra el Sporting desde su llegada. «Cuando vienes de un déficit de puntos tan grande, cualquier tropiezo hace ver las cosas de manera diferente, pero esta es una carrera de larga distancia y vamos a seguir insistiendo para conseguir una racha aún mejor que la que tuvimos y que nos acerque arriba», prometió.

Más allá de eso, el técnico focalizó su discurso en el Valencia, el rival de mañana en los octavos de final de la Copa del Rey, confirmando que habrá rotaciones, con la posibilidad de que Noblejas actúe como extremo por delante de Canella. «Es una posibilidad. Está trabajando bien y por sus características puede darlo», señaló. José Alberto ha convocado para la cita a todos los jugadores disponibles, descubriendo mañana la lista definitiva. Pedro Díaz, Espeso y Neftali fueron los únicos jugadores del filial, en ese sentido, que se entrenaron hoy con el primer equipo. «El Valencia es un rival a tener en cuenta, de Primera y que viene de caer en 'Champions', pero no podemos mirar a quién tenemos delante. Vamos a ir con nuestra idea, sin mirar al rival», aseguró. «Nuestra idea pasa por ser nosotros, el equipo que somos, y tratar de recuperar sensaciones y ver si podemos obtener un buen resultado para la vuelta», prosiguió.

También se refirió a la delicada situación que atraviesa Marcelino García en el Valencia. «No gusta ver a entrenadores amigos en situaciones desagradables, pero es lo que tiene el fútbol», recordó, antes de desear que «después de esta eliminatoria el Valencia retome el vuelo y logre sus objetivos».

Preguntado por los delanteros, Djurdjevic y Blackman, que centran las críticas, José Alberto concluyó que «los delanteros viven del gol y cuando no lo hacen entiendo que haya críticas hacia ellos», aunque, matizó, «en lo que les pedimos, estamos muy contentos».