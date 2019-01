Sporting «Para ganar al Valencia necesitamos hacer un partido casi perfecto», recuerda José Alberto José Alberto, atendiendo a los medios de comunicación. / Javier Barrio «Va a ser muy importante hacer gol. Tenemos que ser fieles a nuestra filosofía», añadió el técnico JAVIER BARRIO Gijón Lunes, 14 enero 2019, 15:02

José Alberto, entrenador del Sporting, habló este mediodía, tras el último entrenamiento del equipo antes de la cita de mañana en Mestalla, que «sabemos que es un partido muy difícil por el potencial ofensivo del Valencia, aunque no vea puerta, pero he visto el partido que hizo ante el Valladolid y fue muy bueno». Agregó a renglón seguido que «tenemos y debemos buscar la portería rival, como siempre hacemos, e intentar hacer un gol que nos ponga la eliminatoria de cara. Si no será difícil pasar».

En ese sentido, José Alberto vio al Valencia como favorito en la eliminatoria, destacando «el altísimo nivel de su plantilla». Por eso, concluyó, «es el favorito claramente», asumiendo que «para ganar necesitamos hacer un partido casi perfecto y que ellos tengan un mal día por la diferencia que hay». En cualquier caso, mantuvo viva la ambición del Sporting. «¿Pasará su equipo a cuartos?», se le preguntó. «Hay que jugar», respondió. «Va a ser muy importante hacer gol. Somos un equipo que no especula e, independientemente del rival que tengamos enfrente, queremos llevar siempre el peso del partido, generando situaciones de área y finalizando. Es muy importante que hagamos gol y poner las cosas difíciles al Valencia», amplió después.

Sobre la fórmula para lograr el pase a los cuartos de final, José Alberto adelantó que será la misma de los últimos partidos, sin confirmar la renovación total que se espera en el once tras el partido de Albacete: «Seguimos con la misma idea. Tenemos que ser fieles a nuestra filosofía e identidad y lo que nos ha traído hasta aquí. El equipo tiene que crecer en su estilo y este tiene que ser siempre el mismo, independientemente del sistema de juego por el que optemos: ser un equipo reconocible, con espíritu, intenso, atrevido y que busque portería rival y sea capaz de finalizar las ocasiones que genere».

Sobre la situación de Marcelino, por la que fue preguntado en varias ocasiones, el entrenador rojiblanco, que dará mañana la convocatoria definitiva, reconoció que «tenemos que mirar por lo nuestro y queremos estar en cuartos», aunque concedió que «me fastidiaría condenar a un entrenador amigo», sosteniendo que «Marce es una referencia para mí y lo que ha hecho en Valencia es muy grande, pero el fútbol tiene poca memoria y los entrenadores siempre estamos pendientes de un hilo».

