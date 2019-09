Sporting | José Alberto defiende su modelo

Reubicados en el campo número cinco de Mareo, antes de partir con destino a Málaga, el entrenamiento de la primera plantilla rojiblanca estuvo marcado por el buen ambiente. Sonrisas a un lado y balón de por medio. Después, José Alberto decidió apagar la luz para ensayar a solas las acciones de estrategia. Una prueba, clara, de la dimensión que adquiere ahora cada detalle de cara a la semana larga que se inicia este domingo, con tres partidos en la agenda especialmente relevantes por la delicada situación que vive el equipo.

Terminó el entrenamiento, extenso, y uno a uno todos los miembros de la plantilla y del cuerpo técnico enfilaron el camino de vuelta hacia los vestuarios rojiblancos. Unos cuantos minutos después, José Alberto asomó por la sala de prensa para iniciar su comparencia más dilatada de la temporada. Dieciocho minutos de preguntas y respuestas. Seis más que en cualquier otra aparición anterior de las primeras siete semanas de competición. Explicativo en sus respuestas, más prolongadas en el espacio que nunca.

«Veo al equipo tranquilo, creciendo y con ganas de conseguir victorias», aseguró el técnico, afanado en la idea de reforzar la imagen mostrada por sus pupilos ante el Racing más allá del resultado. Como una defensa al modelo de juego ofrecido en esos '65' minutos y a los que se agarra el técnico para iniciar la escalada. «Hemos visto al Sporting que todos queremos ver. El equipo hizo 65 minutos donde todos hemos disfrutamos. Vi a la grada disfrutar y a nosotros, también», señaló, enfatizando la imagen ofrecida, por momentos con un estilo más vertical y ofensivo que en los encuentros predecesores, donde había dado un par de pasos atrás condenatorios en la pérdida de puntos. «El equipo está bien. Hemos encontrado el camino», reiteró. José Alberto trató de recordar ese tramo largo del último encuentro en El Molinón como embrión de la reacción que exige el proyecto. «Nos centramos en alargar esos 65 minutos porque ahora queremos hacer un partido redondo», insistió el técnico, consciente de que si el equipo logra esa continuidad tendrá más opciones. «Estamos cerca de ganar», apuntó otra vez.

Casi entre líneas, sin modular la voz, José Alberto insinuó un aprendizaje tras los primeros encuentros de competición. «Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que no podemos especular. Tenemos que ir a por el rival y a por el partido. Ser un equipo que recupera, que es vertical y que va a portería», deslizó, decepcionado por la fórmula que se ha repetido en este complicado inicio de Liga: adelantarse en el marcador para después perder puntos en el segundo acto.

Así en cuatro de las siete jornadas, dejando en el aire una importante suma de puntos que ha mermado el arranque. «El equipo hace lo más difícil», aseguró, señalando la influencia negativa de las dinámicas. «Influyen. El que no lo quiera ver está ciego. Ahora estamos en esa dinámica que, con poco, el rival nos 'mata' y nosotros necesitamos mucho para conseguir algo», explicó. El tono cauto y moderado de cada explicación solo se aceleró ligeramente en el momento que asomó el debate sobre la posición de Manu. Ahí, José Alberto, gestual, levantó mínimamente el timbre de voz, reivindicando la importancia de la explicación. Desveló una anécdota para explicar el controvertido encaje en el dibujo táctico del fichaje más caro de la historia del club, decisivo cuando aparece cerca del área.

Antes, había reconocido el 'subidón' de nivel de García en las últimas semanas.«Manu necesitaba tiempo porque no iba a mostrar su mejor versión en septiembre o en octubre. Ahora empezamos a ver de lo que es capaz. Necesitaba adaptarse a la Liga, a estar en su casa después de mucho tiempo fuera, y a saber convivir con ser un jugador importante y en un club importante como el nuestro. Aquí lo que prima es el colectivo», consideró.

Anécdota en Tolouse

«El que mejor conoce a Manu soy yo. El año pasado antes de empezar la Liga con el filial me fui a Tolouse a ver el Tolouse- Girondis. Lo conozco (a Manu) desde que tiene tres años y tengo mucha amistad con él. Me fui a cenar con él y le dije exactamente lo mismo que le estamos pidiendo. ¿Cuál es el problema? Él es un jugador que quiere estar cerca del balón y que muchas veces va a posiciones atrasadas para entrar en contacto con él», describió José Alberto para, después, explicar los porqués del aumento de nivel del '16' respecto a otros encuentros, como en Las Palmas, aislado muchos minutos en un costado.

«El pasado domingo, por la fluidez que el equipo tuvo ante el Racing, Manu recibió en las zonas en las que hace daño. La única diferencia estuvo en el posicionamiento defensivo. Ahí le pedimos un esfuerzo de alta intensidad. Esa es la única variación. Como el equipo tuvo el balón, el se encontró cómodo», señaló el entrenador.

Tratando en todo momento de no mostrar debilidad, José Alberto no entró a valorar su situación en particular y habló de las exigencias que se le exigen a todos los 'colegas' de profesión cuando no encuentran victorias. «Cuando los resultados no son los esperados siempre va haber discusión y los entrenadores siempre vamos a estar en la crítica y en el ojo del huracán», concluyó el técnico en su comparencia más extensa del arranque de curso.