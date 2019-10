Sporting | «Hemos desaparecido del campo»

José Alberto no ocultó su frustración por el cambio de imagen experimentado por su equipo en apenas tres días. «Es una derrota dura, porque veníamos con sensaciones buenas del jueves», admitió el técnico del Sporting, dolido por la mutación de los suyos tras una primera mitad en que vio a los rojiblancos «un poco mejores que el Fuenlabrada». «En la segunda hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo bien: ser agresivos con balón, ser verticales, dar velocidad y finalizar... Hemos empezado a perder duelos y a partir de ahí el Fuenlabrada se ha empezado a crecer», lamentó.

«Hemos desaparecido del campo, esa es la realidad», admitió José Alberto, quien negó en cualquier caso que la actuación del Sporting el pasado domingo ante el Almería fuera un espejismo. «Hay un rival que juega, y cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer y les dejas creer, ellos saben crecer y cómo jugar», explicó el técnico ovetense.

José Alberto apuntó a «los duelos» como la clave del partido de ayer. «El equipo ha perdido agresividad con balón en la circulación. No hemos encontrado la posibilidad de progresar o de salir», reconoció. Esa escasa continuidad en el juego perjudicó a los jugadores ofensivos, prácticamente inéditos durante todo el encuentro, especialmente en la segunda mitad. «Así es difícil poder avanzar. Hemos salido y finalizado en muy pocas ocasiones. Eso no es lo que deseamos. Deseamos ser verticales, correr y ser un equipo competitivo. Eso no lo podemos perder nunca», recalcó.

Preguntado por el penalti señalado tras la consulta al VAR, José Alberto evitó justificar la derrota con esa acción: «La han visto por la tele y entiendo que es porque han visto algo. Lo que siento es la derrota por nuestra gente, que ha estado aquí apoyando al equipo. Me voy fastidiado por ellos».

El técnico del Sporting cree que la gran asignatura pendiente de su grupo es «la regularidad». «El equipo tiene que encontrarla. Si no, vamos a estar siempre tensando y aflojando la cuerda. Necesitamos encontrar un equipo competitivo que afronte los partidos de igual manera», afirmó José Alberto antes de subrayar que «no puede haber esa diferencia del jueves a hoy siendo los mismos jugadores».

«Si somos capaces de encontrar la regularidad, somos un equipo que no tiene nada que envidiar a nadie y podemos pelear contra quien sea, pero en el momento en que el equipo muestre dudas como las que ha mostrado hoy a partir del minuto cincuenta también nos puede ganar cualquiera», resumió José Alberto, quien pide a sus jugadores «enfocar de igual manera» los partidos en casa y lejos de El Molinón y «ser competitivos» también en los encuentros en que sufra con el balón.

José Alberto apuntó además que el equipo no reaccionó tras el gol porque «el segundo vino relativamente pronto». Además, el entrenador del Sporting lamentó la expulsión de su ayudante, Iván Hernández, en una decisión para la que no encontró explicación. «Iván es probablemente el único del banquillo que no ha dicho nada, pero tenía que expulsar a uno y el primero que estaba ahí era él», zanjó.