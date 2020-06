Sporting | José Alberto: «Lo importante es el equipo, no José Alberto» Arnaldo García «Sé que el cargo de entrenador no es vitalicio», dice el técnico rojiblanco ANDRÉS MENÉNDEZ Viernes, 29 noviembre 2019, 14:41

La convocatoria para el crucial encuentro de este sábado en Anduva dejó dos llamativas irrupciones del filial: José Gragera y Bertín, que debutan en una convocatoria con el primer equipo marcada por las ausencias. Antes de partir rumbo a Miranda, José Alberto asomó por sala de prensa. El técnico, sonriente, consciente de la envergadura del encuentro, elevó el tono cuando fue cuestionado por su futuro si no se extrae un buen resultado en Anduva.«Mañana vamos a ganar», aseguró con energía.

Sí se refirió a la confianza trasmitida por el club, manteniéndole en el cargo con el equipo a dos puntos del descenso. «Sabéis que he sentido la confianza desde el primer día que llevo en Mareo. Desde el día que soy primer entrenador del primer equipo, también sé que el cargo de entrenador no es vitalicio«, mantuvo, para después mostrarse agradecido por el apoyo . «Estoy agradecido a todo el mundo: al club y a la afición. Al club porque la situación no es sencilla y mantiene la confianza», repitió. El entrenador admitió que no ha sido fácil estar al margen de los comentarios sobre su futuro en una semana muy delicada. «Intento mantenerme al margen. Hemos cerrado puertas para tener tranquilidad».

Se mostró convencido de su trabajo, a pesar de los malos resultados en los que está inmerso el equipo.«Hace un año solo con llegar al primer equipo se generó muchísima ilusión. Soy mejor entrenador que el año pasado. Un entrenador que conoce mejor la categoría y mejor su profesión. Hago un trabajo honesto y detallado. Obviamente lo que marca todo son los resultados pero nadie nos va a criticar la lealtad y la honestidad«, apuntó.

José Alberto mantuvo, de nuevo, que el equipo merece una realidad mejor en la clasificación. «El trabajo que estamos haciendo no se corresponde con los resultados». A pesar de toda la incertidumbre que rodea a su futuro, con su continuidad en el alambre, aseguró que «lo importante no es José Alberto, es el equipo», y que «se está hablando más de mí que del partido». Antes de despedirse, volvió a lanzar un mensaje de optimismo. «Mañana vamos a ganar. Es un buen día para empezar una remontada», concluyó.