Sporting José Alberto: «Nos jugamos la vida, aún no hemos hecho nada» El entrenador rojiblanco califica de «contratiempo» la baja de Aitor García ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 18 abril 2019, 12:29

Dos bajas tiene José Alberto para el encuentro ante el Nástic. Molinero, por acumulación de tarjetas, y Aitor García, por lesión, se perderán el duelo del sábado. «Aitor venía siendo un jugador importante que nos estaba dando profundidad. Es un contratiempo y nos toca pensar en el recambio», comentó el técnico del Sporting.

Tras dirigir una sesión en Mareo en la que estuvo muy encima de sus futbolistas, José Alberto destacó que «el sábado nos jugamos la vida y tenemos que afrontar el partido como todos los anteriores». No quiere relajaciones y recordó que «la realidad es que no hemos hecho nada. Este equipo se ha diseñado para estar más arriba, ahora estamos en la pelea y bien posicionados, pero no hemos hecho nada».

Sobre el choque del sábado, José Alberto aseguró que «nos amoldaremos al rival. El Nástic es un equipo muy directo. Puede correr porque tiene gente que va muy bien al espacio, pero también tiene jugadores para llevar el peso del partido».