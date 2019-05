José Alberto: «Nuestros números están ahí» José Alberto López, en la rueda de prensa / ARNALDO GARCÍA El técnico del Sporting asegura que «no soy yo el que tiene que valorar mi continuidad en el cargo» ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 16 mayo 2019, 12:21

Por mucho que José Alberto intente imprimir normalidad, la semana en Mareo no ha sido la habitual. El preparador no quiere relajaciones y ha estado más encima de sus futbolistas. Además, varios jugadores parecen haber aceptado que el 'play off' está prácticamente imposible y han hablado abiertamente de su futuro.

Precisamente, sobre la próxima temporada no ha querido hablar el técnico. Principalmente «porque mi continuidad en el cargo no tengo que valorarla yo». Eso sí, recordó que «nuestros números ahí están. En la vida hay buenos y malos momentos. Hay que preparase para todo. No saqué la cabeza cuando iba bien y toca aguantar cuando va mal. Sé que no es una profesión sencilla la mía».

No es sencillo ni lo será convivir con el objetivo mínimo tan lejos. Por ello, José Alberto quiere evadirse de las críticas. «Tenemos que alejarnos del ruido exterior. Lo que vale es el presente y lo que depende de nosotros. Hemos hecho una buena semana de trabajo, exigente e intensa y es lo que quiero que se vea en el partido», apuntó.

En cuanto a su situación personal, el preparador dijo que «estoy muy tranquilo. En unos días cumplo seis meses al frente del cargo y no soy el mismo de antes. He trabajado con exigencia y presión porque sé a quien represento».

También comentó la presencia de Pedro Díaz en la convocatoria. «Para mí Pedro tiene las mismas opciones de jugar mañana que de haber jugado en la jornada 21. Está con nosotros porque se lo ha merecido», analizó.

Sobre la energía transmitida en los entrenamientos subrayó entre risas que «me estáis mirando más que otras veces. Soy un entrenador pasional e intento transmitir la pasión a mis jugadores. He estado como siempre».