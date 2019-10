José Alberto: «No podemos tener miedo a perder los partidos» José Alberto da toques a un balón rodeado de varios de sus futbolistas al inicio de la última sesión. / ARNALDO GARCÍA «Independientemente del juego, ahora lo más importante es conseguir un resultado positivo» afirma el preparador A. MAESE GIJÓN. Jueves, 3 octubre 2019, 03:39

José Alberto López quiere cambiar la cara a su equipo. Consciente del bache en el que se encuentra el Sporting, el preparador rojiblanco tan solo piensa en sumar la segunda victoria de la temporada sea como sea. «Independientemente del juego, ahora lo más importante es conseguir un resultado positivo», aseguró ayer al término del último entrenamiento antes de recibir esta tarde al Almería.

El entrenador rojiblanco ofreció su comparecencia más sincera desde que comenzó la temporada. Asumió los errores cometidos en las ocho primeras jornadas y reconoció que «tenemos que ser conscientes de que no podemos tener miedo a perder». El principal objetivo marcado por el cuerpo técnico es el de recuperar la «confianza» en el grupo. Para ello buscan «dos victorias consecutivas» que den cierta tranquilidad al bloque.

En cuanto a sus futbolistas, José Alberto afirmó que «se encuentra muy animados», pero también señaló que «saben que todos debemos mejorar nuestro rendimiento y que la situación en la que nos encontramos se debe a la ineficacia en las áreas». «En la fase ofensiva necesitamos mejorar mucho», hizo hincapié.

De sus palabras se puede intuir un cambio en la delantera. Djurdjevic podría tener esta noche descanso para que Álvaro Vázquez estrene titularidad en un encuentro delicado para los intereses del cuadro gijonés. Pese a que por su cabeza pasan varias novedades en la alineación titular, una semana más no quiso dar pistas del posible once inicial: «Tenemos mucha confianza en toda la plantilla y sacaremos el mejor once posible. Podríamos repetir la alineación que jugó en Málaga».

La autocrítica llega tras sumar dos empates consecutivos ante Racing y Málaga. Pero que el propio entrenador no haya profundizar en el capítulo de errores cometidos no quiere decir que no sean conscientes de que estos no existieran. «Sabemos lo que estamos haciendo mal, pero creo que externalizarlo nos penaliza. Soy muy optimista cuando van mal las cosas y muy humilde cuando van bien. Soy así, pero dentro la autocrítica es máxima», apuntó.

«Sigo siendo el mismo»

En las ocho primeras jornadas ligueras se vio un Sporting temeroso en ciertos encuentros. Una imagen que poco se asemeja a la que ofreció el filial de José Alberto temporadas atrás. «Sigo siendo la misma persona que hace un año, pero creo que con más experiencia. Me considero mejor entrenador que antes», señaló sobre su persona. «Lo que cambian son los resultados. Cuando no salen, el entorno se enrarece y la confianza en el entorno disminuye», dijo.

También recalcó que desde el club «me han transmitido máxima confianza y el apoyo es total de la directiva». Por último, recordó que «ser alguien de la casa te da una exigencia y responsabilidad mayor al resto. Estoy en mi club y, si alguien quiere que esto vaya bien, soy yo. A mí no me da igual lo que le pasa al Sporting».