Sporting | José Alberto ajusta el engranaje

José Alberto López hizo ayer la maleta para un par de días. Su viaje tiene como destino la localidad francesa de La Baule, donde el Sporting disputará esta tarde (19 horas) el quinto encuentro de la pretemporada. Tres días después de protagonizar un duro encuentro ante el Getafe, los rojiblancos buscarán esta tarde frente al Nantes una mejora. Especialmente, de sus acciones ofensivas.

El preparador ovetense se muestra satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha por sus futbolistas. El equipo ha ganado fuerza en los duelos individuales, en los que muestra una mayor contundencia, intensidad y garra que en temporadas anteriores. Salvo errores puntuales, la defensa se mostró solvente ante el Getafe y eso pese a la ausencia de Marc Valiente, que se incorporó al Sporting para ser una pieza importante en la columna vertebral.

El central debutará esta tarde con la camiseta rojiblanca. Disputará sus primeros minutos tras entrar en una lista de convocados en la que Cordero, Pablo García y Traver no aparecen por lesión. Valiente tendrá ante el Nantes la oportunidad de demostrar que su fichaje no es un error y verdaderamente aterrizó en Gijón para rendir al nivel esperado desde el primer día.

Por su parte, el centro del campo es capaz de generar fútbol desde atrás. Javi Fuego, Nacho Méndez, Salvador, Carmona, Pablo Pérez, Manu García y Gragera ya han participado en la sala de máquinas como nexo de unión con el ataque. Con las imprecisiones lógicas a estas alturas del año, los centrocampistas se han dejado notar sobre los terrenos de juego para iniciar las acciones ofensivas. Es la idea que desea transmitir José Alberto a sus jugadores.

El preparador no quiere pelotazos. Pretende tener el control y hacer daño a los rivales con una circulación de balón rápida, vertical y efectiva. En momentos de esta pretemporada lo ha conseguido, aunque, una vez que los rivales han ganado en dificultad, la superioridad ha ido a menos, al igual que el ritmo de juego.

Sucedió el sábado ante el Getafe y se podría repetir esta tarde ante el Nantes. Un rival de la primera división francesa que, sobre el papel, es superior a los rojiblancos. Quizás ese fue el motivo por el que José Alberto mantuvo una larga charla con Manu García ayer en Mareo. El preparador hizo un aparte con el centrocampista en Mareo. Le transmitió sus ideas, sus planes para intentar encontrar el camino hacia el gol. Un trayecto en el que el asturiano desempeñará la función de brújula.

Sus características como jugador, su calidad con el balón y su visión de juego le llevan a ser una pieza clave en el último tercio del campo. Una parcela en la que al Sporting, como ya indicó José Alberto en alguna ocasión en las últimas semanas, le falta «frescura».

El cuadro rojiblanco se hospedó ayer en Le Baule tras pasar por Barcelona, a donde llegó procedente de Santander. Un viaje largo para el único amistoso que disputará el Sporting en el extranjero. La expedición la forman 22 futbolistas. Como sucedió en los últimos enfrentamientos, José Alberto repartirá los minutos en función del desgaste de los jugadores.

En la sesión matinal de ayer, los hombres que fueron titulares ante el Getafe se ejercitaron a menor ritmo que el resto. No sería de extrañar que la gran mayoría del once inicial comience esta tarde el choque desde el banquillo. No obstante, no es descartable que vuelva a dar un giro a las alineaciones para continuar con las pruebas típicas de las pretemporadas.

El choque de esta tarde vuelve a ser de altura. Con la competición a la vuelta de la esquina, José Alberto espera ajustar el engranaje para disputar un encuentro completo antes del inicio del curso.