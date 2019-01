José Alberto: «Será mi primer lleno en El Molinón»

José Alberto López ha citado a todos los futbolistas del Sporting disponibles para el choque de mañana ante el Zaragoza. El único rojiblanco que no ha entrado en la lista, además de Isma Cerro, es Robin Lod. Pese a que Babin no se ha ejercitado con sus compañeros, el técnico no descartó al central para el estreno del 2019 en El Molinón.

«Será un partido especial por el día y porque será mi primer lleno en El Molinón», afimó el técnico. El estadio colgó el cartel de entradas agotadas y se espera un gran ambiente: «Nos hace tener una motivación especial».

La recuperación de Blackman y Djurdjevic facilita a José Alberto el poder continuar con el 4-4-2, aunque escondió sus intenciones. «Me guardo la alineación», apuntó antes de admitir que «está claro que el gol es algo que tenemos que mejorar y en ello estamos. A nivel defensivo los números son buenos, pero en la zona ofensiva necesitamos más. Sufrimos por el marcador ajustado en encuentros que tenemos oportunidades de sobra para marcar».

José Alberto desveló que ya mantuvo varias conversaciones con sus artilleros y que los vio «tranquilos». Aunque la falta de gol es evidente, el preparador subrayó que «están tranquilos. Lo único que necesitamos es que empiecena a acertar de cara a la portería rival. Me preocuparía no generar ocasiones».

Mercado de fichajes

Con el mercado invernal abierto, el entrenador del Sporting espera «un mes tranquilo». Sin querer entrar en detalles, dejó caer que esperará pacientemente a lo que las próximas semanas deparen sin descartar movimientos. «Estamos satisfechos con la plantilla, aunque tenemos nuestras necesidades y lo sabemos de manera interna, pero no voy a entrar end detalles de las posiciones que queremos reforzar».