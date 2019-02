Sporting Sporting | José Alberto: «Hablar del 'play off' a nueve puntos es una chorrada» El técnico del Sporting espera porder «dedicarle una victoria a Quini en unas fechas tan especiales» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 22 febrero 2019, 13:14

José Alberto López, que no acostumbra a ver la clasificación de la Liga, tiene claro que la plantilla del Sporting no puede centrarse en el sexto puesto: «No se puede hablar del 'play off'. Es una chorrada pensar en ello si estamos a nueve puntos. Tenemos que pensar en mejorar y conseguir los tres puntos del fin de semana».

El preparador espera poder ganar para dedicárselo a Quini. «En una fecha tan especial para todos nos gustaría dedicarle una victoria al Brujo y a toda su familia, aunque también la afición merece una alegría», comentó el asturiano.

Analizando los últimos resultados, José Alberto considera que son «los detalles los que nos marcan los partidos de El Molinón. Quitando el de Osasuna, que fuimos superados, en los demás encuentros cometimos errores que nos penalizaron mucho».

No quiso dar pistas sobre la alineación que utilizará el domingo ante el Rayo Majadahonda, aunque todo hace indicar que Lod participará por detrás de Djurdjevic. «Tenemos muchas posibilidades y el que me conoce sabe que nunca he tenido un equipo tipo. Vamos utilizando futbolistas dependiendo de los rivales, no creo que veáis un once tipo mientras entrene al Sporting», afirmó.

Para el duelo ante el Rayo Majadahonda, José Alberto recuperará a Cofie y está pendiente de Nacho Méndez. El centorcampista se ejercitó con el grupo en la sesión a puerta cerrada en Mareo y «esperaremos a ver cómo evoluciona mañana, si es capaz de trabajar a buen nivel, tendrá opciones de jugar», dijo el preparador.

En cuanto al ambiente que espera en El Molinón, el técnico no tiene ninguna duda de que la afición estará con el equipo porque «quiere ver ganar a su Sporting. Esta semana escuché más de una vez sobre el ambiente que se va a vivir, pero la afición quiere lo mejor para su equipo. Les daremos lo que quieren ver».

