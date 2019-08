Sporting | José Alberto: «No me preocupa la ausencia de gol» José Alberto, durante un entrenamiento del Sporting. / Juan Carlos Tuero El técnico recuerda que «necesitamos un extremo, aunque tenemos una plantilla para competir al máximo nivel» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 23 agosto 2019, 13:45

A dos días para que el Sporting se estrene esta temporada en El Molinón, José Alberto López ha repasado la actualidad de su equipo. El Rayo Vallecano es el rival a batir el domingo (18 horas) y el preparador ya tiene listo el once que alineará ante el cuadro madrileño: «Queremos ser protagonistas, llevar el control del partido y eso no puede cambiar nunca».

Al preparador le gusta lo que vio el pasado fin de semana en Gerona y parece que no realizará demasiados cambios en el once inicial. Pese a que el equipo no estuvo acertado de cara a la portería rival, José Alberto ha comentado que «no me preocupa la ausencia de gol. Tengo muy claro que nuestros jugadores ofensivos van a hacer muchos goles. Lo que tenemos que hacer es que los balones lleguen en buenas condiciones a nuestros delanteros. Me quedo con las siete u ocho ocasiones que generamos en el partido en Gerona».

El cuerpo técnico prepara el choque ante el Rayo para que se vea un Sporting muy parecido al de la primera jornada. No será una tarea sencilla porque enfrente tendrá a otro de los favoritos por ascender a Primera. «Espero un Rayo Vallecano típico de Paco Jémez. Con una propuesta atrevida y con futbolista de mucho talento individual y velocidad en las bandas. Nos van a exigir estar a nuestro mejor nivel», ha apuntado.

La ausencia de Damián Pérez por sanción será suplida, en principio, por Molinero. El cambio de banda del madrileño producirá que Unai Medina se estrene como titular. «No me paro demasiado a pensar en la gente que no tenemos. Me ocupa el buscar soluciones a los jugadores que tenemos disponibles», ha indicado respecto al argentino.

Mercado de fichajes

Con el periodo de traspasos en la recta final, José Alberto ha recordado que «todo el mundo dice lo que necesitamos. Queremos un extremo, no es algo nuevo. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Tenemos un equipo para competir cada semana al máximo nivel. Nos gustaría que viniera un extremo». En el apartado de salidas, se ha referido a Santana, del que ha dicho que «si se queda será uno más».