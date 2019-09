Una semana para volver a encontrar el rumbo José Alberto da instrucciones a sus futbolistas el domingo. / D. ARIENZA El club mantiene de momento la calma con José Alberto, que encara otros tres rivales en ocho días para resurgir | El técnico necesita resultados para levantar el vuelo, reducir la preocupación interna y esquivar el debate sobre su futuro J. BARRIO GIJÓN. Martes, 24 septiembre 2019, 01:20

El partido de Las Palmas hizo mucho daño en el crédito de José Alberto, al que desde entonces se examina con cierta severidad por algunas decisiones que ha ido adoptando, afeadas especialmente en ese partido. A grandes rasgos confirmó a las bravas un 'tic' que ya se había apreciado en el Sporting en algunos encuentros, con una exagerada especulación, sin balón ni ideas para enfocar la portería rival. Manu García, el fichaje estrella, se desvió a la izquierda y la propuesta inicial renunció a la profundidad por banda con dos delanteros. Desde entonces, la preocupación existe en el club, aunque el espectáculo que el equipo ofreció este domingo durante una hora gustó por su coherencia. Eso sí, el resto, cambios incluidos, resultó una vuelta a las andadas que volvió a dejar al Sporting a medias.

La primera prueba del algodón llegará el domingo en La Rosaleda, en otra fase de la competición en la que el calendario se vuelve a apretar con la disputa de tres partidos en una semana. El Málaga testará si lo del domingo fue un espejismo o un anuncio de lo que está por venir. De momento, el curso avanza sin que el Sporting termine de despegar, a un punto del descenso y a cinco del 'play off'. El equipo y, sobre todo, José Alberto necesitan resultados en el corto plazo para no descolgarse antes de tiempo. Hasta la fecha se mantiene la calma con el técnico, pero, si no consigue enderezar el rumbo del equipo, el debate sobre su continuidad se abrirá tarde o temprano.

En cualquier caso, se ha valorado el cambio de criterio que tuvo el domingo el preparador en algunos matices, a la espera de ver ahora si lo mantiene y la da más vigor a la propuesta con la vuelta de Javi Fuego y un jugador más específico para el lateral izquierdo. «He visto al Sporting que quiero, al más reconocible, quitando ese tramo final de partido, que no ha sido bueno», valoró el propio José Alberto en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico se adentra ahora en una fase importante para conseguir levantar el vuelo con el desplazamiento de La Rosaleda, el partido frente al Almería en El Molinón de jueves, y, otra vez con apenas dos días para preparar el choque, la visita a Fuenlabrada. El club confía en que José Alberto pueda superar esta pequeña crisis en la que se ha metido el equipo en estos siete partidos y pueda reconducir la situación, levantando el vuelo y esquivando el debate sobre su futuro.