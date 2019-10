Sporting Sporting | José Alberto: «Tenemos que saber sufrir como perros» El técnico del Sporting asume que «no podemos repetir un partido como el de Fuenlabrada» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 11 octubre 2019, 13:19

Ha sido una semana «complicada» para la primera plantilla del Sporting. Así la definió José Alberto López, entrenador rojiblanco, a unas horas de recibir al Alcorcón en casa. «Tenemos que saber sufrir como perros», aseguró al referirse a la dolorosa derrota sufrida en Fuenlabrada. El preparador asume su parte de culpa y reconoció que «no podemos repetir un partido así».

Tras unos días de reflexión y autocrítica, toca recuperar la sonrisa en El Molinón sin Manu García. «No tenemos un jugador como él, de último pase, pero sí tenemos a futbolistas que nos ayuden a mantener el sistema», indicó. No es seguro que utilice el mismo dibujo táctico porque volvió a jugar al despiste: «Podemos utilizar a dos delanteros o volver al 4-3-3».

El Sporting necesita «reaccionar» y lo ha de hacer de inmediato. «Dentro somos muy críticos con lo que tenemos que mejorar y ser más sólidos y rocosos», explicó José Alberto, que tiene la duda de Traver para el choque de mañana.

Sobre las palabras de Miguel Torrecilla con las que el director deportivo reforzó su confianza en él, el preparador dijo que «no he leído nada de Torrecilla. Me mantengo al margen para tener la mente limpia. Tenemos que mejorar muchas cosas y es en lo que me centro. Siento el apoyo del club como lo he sentido desde el primer día»

Mañana se reencontrará con su afición y espera «devolver todo lo que nos dan». Principalmente porque «no les podemos pedir nada, estamos en deuda con ellos. Nos dan el máximo apoyo cada domingo y no les hemos dado nada».