Sporting | José Gragera: «¿Presión por una posible titularidad? Ninguna» José Gragera, en un entrenamiento con el Sporting. / Arnaldo García «El curso pasado estaba preparado para poder disputar minutos. Me gustaría aportar el máximo en el primer equipo, pero esas decisiones las toma el míster», recuerda JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 10 septiembre 2020, 13:18

José Gragera, uno de los futbolistas en los que más esperanzas tiene puestas el Sporting de la nueva hornada de canteranos, aseguró este jueves que no sentiría ninguna presión ante una posible titularidad frente al Logroñés. «No, presión ninguna. Llevo muchos años entrenando con gente mayor que yo y muchos años entrenando con el primer equipo, estando en dinámica. Uno se hace a eso y comparte tanto tiempo que la presión no existe».

Sobre sus sensaciones ante el inicio del curso, el centrocampista gijonés reconoció que «empieza una temporada nueva, con mucha ilusión, y las expectativas no me las marco a largo plazo, sino en trabajar día a día y aportar lo máximo que pueda al equipo». También se refirió a la posibilidad de que tuviera que participar con el filial si el guión cambia, pese a estar en dinámica del primer equipo. «Decepción ninguna. Estoy preparado para jugar donde se me necesite. Está claro que me gustaría aportar el máximo en el primer equipo, pero esas decisiones las acaba tomando al final el míster».

En relación a la pasada temporada, en la que tuvo muy poca participación con el primer equipo, Gragera consideró que «estaba preparado para poder disputar minutos, pero el míster decidió que tenían que jugar otras personas y me tocó vivir otra parte del fútbol y aprender». Ahora, con el cambio de entrenador, David Gallego le ha pedido que «sea yo mismo, que tenga paciencia, que trabaje como hasta ahora y que aportemos los que venimos del filial esa energía y fuerza para tirar la puerta abajo». En su caso, apoyado en el ejemplo de Javi Fuego, «un profesional como la copa de un pino». Y, en ese sentido, dio su bendición a la propuesta del nuevo técnico: «Me siento bien, cómodo. Las ideas que trae David se asemejan bastante a lo que opino del fútbol y estoy bastante contento».