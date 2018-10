«Es muy grato volver a una casa en la que he estado antes» Viernes, 26 octubre 2018, 03:52

José Ramón Sandoval regresa esta noche a Gijón. Lo hace como entrenador de un Córdoba que llega necesitado de puntos en el penúltimo puesto de la clasificación. Antes de viajar hacia Asturias con la expedición cordobesa, el preparador admitió que será «muy grato volver a una casa en la que he estado antes porque allí tengo muchos amigos». El de Humanes recordó la figura de Quini, del que dijo que «será una pena no poder encontrarme con él porque me ilustró y me enseñó los valores del fútbol».

Sobre el encuentro que se espera esta noche, el preparador destacó que «El Molinón es un estadio que aprieta mucho, pero vamos con las ideas muy claras para conseguir allí la primera victoria a domicilio».