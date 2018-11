«Hay que hacer las cosas muy bien para ganar en El Molinón» Juan Ramón López Muñiz, en una imagen reciente. / S. SALAS Juan Ramón López Muñiz. Entrenador del Málaga El gijonés se mide el domingo al Sporting con su equipo convertido en el gran aspirante al ascenso directo tras un inicio sobresaliente VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Martes, 6 noviembre 2018, 03:42

A Juan Ramón López Muñiz (Gijón, 1968) se le hará raro el domingo verse ante el equipo de su vida. El técnico del Málaga regresa a El Molinón tras un sobresaliente inicio de la temporada. Sus jugadores pondrán a prueba las dudas del Sporting.

-¿Qué tal los primeros meses en Málaga?

-Estoy muy bien. Sabemos lo difícil que va a ser el año, pero todo está transcurriendo poco a poco, con normalidad. Vamos semana a semana, sin mirar más allá. Lo que queremos es ir día a día y progresar, superar obstáculos y partidos. Los objetivos son a corto plazo para conseguir uno mejor al final. Antes hay que sacar 42 a corto plazo.

-¿Se encontró a un Málaga muy diferente del de su etapa anterior?

-El club ha mejorado, sobre todo en estructura. Hay más empleados y más medios: campos de entrenamiento, material de gimnasio... Se ve que es un equipo que ha dado un salto. El Málaga siempre tuvo una gran masa social que sigue viva, estuvo en Europa hace poco y eso se nota en el día a día, pero ahora estamos en Segunda para nosotros es fundamental ser conscientes de dónde estamos.

-¿Le han llegado ya muchos mensajes desde Gijón?

-Claro que me llegan (ríe). Cuando hablo con algún amigo de Gijón charlamos del Sporting o del Málaga y nos centramos en eso. Gijón es la ciudad donde crecí y siempre es una situación especial. Vas a un sitio que conoces de arriba a abajo y donde te encuentras mucha gente conocida.

-En siete partidos como entrenador ante el Sporting no conoce la derrota.

-Nunca había reparado en esa estadística, pero no es algo que valore. Las estadísticas sirven para comentarlas, pero no para el siguiente partido. En el fútbol no hay secretos. El secreto es que los jugadores superen al rival. Se trata de vivir cada partido como si fuera el último. Hay tres puntos que son importantes para los dos equipos. Ojalá se mantenga la estadística, pero sé que hay que hacer las cosas muy bien para ganar en El Molinón. Tendremos en frente a un rival duro y de los que aspiran a estar en la parte alta de la clasificación.

-Llegan a Gijón con muchas ausencias.

-Tuvimos un partido duro en Pamplona y nos ha dejado con bajas. En esta categoría hace falta una plantilla amplia y que sea capaz de sustituir a cualquier hombre. Lo que tiene que ser importante es el equipo. Vamos a Gijón con bajas, pero también con confianza y optimismo porque los que van a jugar entrenan cada día para poder jugar.

-Usted conoce bien la Segunda División. ¿Es esta temporada más dura que en otras anteriores?

-Compararla es difícil, pero hay muchos equipos que han empezado y tiene ya muchos puntos. Quedan muchos meses de competición y lo que parece que va a haber durante todo el año es igualdad. Se necesita concentración en cada partido y tranquilidad en todos los momentos. Cuando te vaya bien no puedes creerte que lo han conseguido, ni al revés. Hay quince equipos que ven la Primera División como una tabla de salvación y eso lleva a la precipitación.

-¿Cómo está viendo al Sporting?

-El Sporting está como todos, con partidos muy igualados. Así va a ser todo el año. Tiene un equipo que se ha modificado en varias posiciones respecto al año anterior porque suele pasar en todos los clubes de la categoría. Poco a poco está intentando posciionarse, como todos los equipos, para saber dónde vamos a estar en marzo o abril.

-El domingo volverá al banquillo visitante de El Molinón. ¿Cree que se sentará algún día en el local?

-En el fútbol nunca sabes lo que te va a deparar. A día de hoy estoy muy contento en el Málaga. El trato aquí es exquisito y tenemos un reto muy bonito por delante. Al Sporting y a Mareo les estoy muy agradecido. Allí entré con diez años y allí me formé tanto en lo futbolístico como en lo personal. Mis valores los aprendí en Mareo y fue algo muy positivo en mi carrera. Como entrenador me hice en Málaga. Empecé en Marbella y mi familia y yo estamos muy agradecidos a la ciudad por el trato que recibimos siempre.

-¿Le llegó el interés del Sporting al acabar la pasada temporada?

-Nunca hubo contacto, que yo sepa. Baraja tenía contrato en vigor y el club lo respaldó después de la promoción. Conmigo no hubo contacto.

Síguenos en: