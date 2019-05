El Sporting juega con fuego en Son Moix

A las puertas de Son Moix, escenario de andar en zapatillas para el Sporting en sus últimas cinco escapadas a Mallorca, llega esta tarde el equipo de José Alberto a pecho descubierto y en un momento de definición extremo y delicado. Obsesionado con agarrar (por fin) la gran oportunidad que le brinda el fin de semana. Uno de esos puntos estratégicos del trayecto hacia el final de la temporada en el que la atención está algo repartida. Tienen miga para sus intereses los enfrentamientos del Carlos Tartiere (Oviedo-Granada) y del Ramón de Carranza (Cádiz-Málaga, mañana), pero donde verdaderamente se juega el pescuezo el Sporting es en el suyo frente a la fiable cuadrilla que entrena Vicente Moreno.

Aunque todavía quedan un puñado de kilómetros para finiquitar la trama y muchas incertidumbres, el conjunto rojiblanco juega hoy al filo de la navaja. Un 'match ball' de libro. La derrota no le descabalgaría matemáticamente de nada, pero, a seis puntos, le dejaría en el cuerpo una herida difícil de cicatrizar. Casi definitiva. ¿El empate? Un punto más, ganancia muy discreta, una jornada menos. El triunfo, mientras, le arrimaría a tres puntos del 'play off', estirando su candidatura después de tumbar a uno de los proyectos del momento. Toda la historia reciente del Sporting, con cinco victorias en los cinco últimos encuentros, se relativiza con la pujanza que expresa la compañía de Vicente Moreno. Hoy se cumplen 148 días de su última derrota en Son Moix frente al Málaga. Una rareza. Solo ha tenido dos resbalones este año en casa: ese y el de la visita del Albacete.

Contra este panorama, animado por la 'Diada Mallorquinista' que persigue una grada febril y a brazo partido con el conjunto bermellón, el equipo de José Alberto encadena nueve jornadas consecutivas sin perder. Aunque los dos últimos empates, ante el Tarragona y el Elche, le cortaron la crecida, dejándole a medias y con una irregular digestión. Por eso quiere retomar el hilo con la victoria el entrenador rojiblanco en Son Moix, que cavila asaltar con el mismo bloque que arrancó el pasado fin de semana en El Molinón. Continuismo sin tijera para buscar tres puntos antes de regresar a El Molinón con el Lugo.

A la espera de Aitor García, sin noticias de Ivi López, que concluirá el año como un desconocido en Gijón, sin visos de que vaya a ser indultado en este final Álvaro Jiménez, la banda izquierda volverá a ser remendada por Carmona o Traver. Posiblemente con el balear, de regreso a casa atendiendo a la modificación que efectuó José Alberto sobre la marcha el domingo pasado en El Molinón. Evidenció el técnico que le deja más satisfecho en la derecha el valenciano, quien participará del carril de alta velocidad en el que se convertirá hoy su banda con la presencia en el otro lado del peligrosísimo Lago Junior.

Hay un par de interrogantes emparedando este tema y un remoto porcentaje de opciones de que Robin Lod, metido en la expedición después de un tiempo en la nevera, acceda al once. Lo insinuó José Alberto en la previa, aunque parece muy poco probable que el finlandés salga a pelotear de inicio. Sí durante el partido, con otra oportunidad para manifestar esa capacidad decisiva que se le intuye y que se le ha visto a cuentagotas. Su pobre rendimiento hasta la fecha es un cocinado de su propia irregularidad, las inoportunas llamadas de su selección y, también, la extraña gestión que han hecho de su figura tanto Baraja como José Alberto. Con el final de la temporada y otro año más de contrato se analizará su situación. Pero eso será ya otra historia.

Budimir, Junior y Sevilla

Del resto del once no moverá el entrenador del Sporting ni una coma, confiando la suerte de la jornada al bloque que ha relanzado su candidatura, pero que anda necesitado de un estímulo tan energético como una victoria en Son Moix. En esa empresa, Álex Alegría y Djurdjevic expresarán su capacidad para intimidar a un oponente que no da ni la hora en su campo, bien apretado en defensa y siguiendo la estela de Osasuna y Granada, los que menos confianzas permiten en casa a los delanteros rivales.

Por una cuestión de tiempo, el Mallorca es uno de los equipos más engrasados de Segunda. Ascendido a Segunda B con los mismos cimientos que presenta hoy, Vicente Moreno tiene bien determinadas sus fortalezas y sus debilidades. Esa continuidad de recursos en el último año y medio, mejorada con nuevos actores en el reparto como el croata Ante Budimir, llegado en el mercado de invierno del Calcio, se manifiesta a través de un equipo engorroso para sus rivales, fiable en resultados y que convierte cada partido en un verdadero ejercicio de resistencia.

Junto al balcánico, dos futbolistas emergen dentro del colectivo bermellón, banderas de este Mallorca. Uno, Lago Junior, que suma once goles para la causa de su equipo, aunque pise la escena desde la banda, también con pie para relacionar con el gol a otros compañeros. Otro, la llave maestra del fútbol del Mallorca para Vicente Moreno, el veterano Salva Sevilla. Apagafuegos y asistente, administrador del fútbol del conjunto bermellón y primer dique de contención. Un todoterreno con tiempo para sacar las estrategias. Un elemento a desactivar por el Sporting, que se queda sin tiempo y está forzado a dar otro estirón esta tarde en Mallorca.