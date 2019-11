Sporting Sporting | «El equipo está un poco enrabietado y con ganas de que llegue el sábado», asegura Manu García «No nos fijamos mucho en lo que pase en el Oviedo. Son cosas que no nos conciernen», considera el mediapunta JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 7 noviembre 2019, 17:19

Manu García reconoció esta mañana que el Sporting «está un poco enrabietado y con ganas de que llegue el partido del sábado porque en nuestra cabeza solo está volver a ganar». En ese sentido, aunque varios de sus compañeros, incluso él, se encuentran con cuatro tarjetas amarillas, el mediapunta anticipó que «eso no nos condiciona porque los partidos de casa son muy importantes y no se puede salir pensando en que tienes cuatro tarjetas». «Si hay que hacer una amarilla, hay que hacerla, nadie se va a cortar por ello», anticipó.

Pronto se le cuestionó por la más que posible convocatoria de mañana con la selección sub 21, en la que el club tiene asumido que, salvo sorpresa mayúscula va a estar Manu García, lo que le haría perderse el derbi de la semana que viene: «Vamos a ver qué pasa. No estoy pensando mucho en ello y mi cabeza está en el sábado, y en volver a jugar en El Molinón». Sí concedió que en los dos últimos años pudo presenciar como espectador los derbis, comentando a modo de anécdota que «el último lo viví como aficionado en el Tartiere, en tribuna normal». A renglón seguido deseó que «en esta ocasión espero verlo desde el campo», observando que en el «Oviedo hay jugadores con los que coincidí en los derbis de categorías inferiores, pero ahora la cabeza está en el Numancia».

Tampoco quiso entrar a valorar la situación interna del Oviedo, con la salida de Michu. «No nos fijamos mucho. Tenemos suficiente con lo nuestro y estamos centrados en hacernos fuerte en casa y seguir sumando de tres en tres. Lo que ocurra allí son cosas que nos conciernen», atajó, para regresar al Numancia: «Está haciendo una buena campaña y va a ser complicado jugarle, pero somos el Sporting y tenemos que mirar por nosotros, recuperar el juego de semanas atrás y volver a ilusionar a la gente».

Antes de concluir se refirió a su actual situación en el campo, actuando como mediapunta, después de que José Alberto se corrigiera para situarle en una posición más ofensiva. «A lo largo de los años he jugado en distintas posiciones, pero es cierto que me estoy encontrando muy bien en esta. Al principio de la temporada no encontrábamos el juego, pero poco a poco nos vamos encontrando todos más cómodos», concluyó.