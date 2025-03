Sporting | Manu García: «El míster tiene una idea que me gusta mucho y que tiene que ver con mi estilo de fútbol»

Javier Barrio Gijón Lunes, 7 de septiembre 2020, 13:44 Comenta Compartir

Manu García, llamado a ser otra vez una de las referencias del nuevo proyecto, explicó hoy el rol que le ha otorgado David Gallego: «Me ha pedido que aporte al grupo, pese a la poca experiencia que tengo todavía. Que trabaje, me comprometa como basta ahora e intente sacar mi mejor versión. Me ha dicho que va a intentar tirar de mí para conseguirlo«. El mediapunta habló de más temas y explicó sobre ese nuevo proyecto, pese a la ausencia de fichajes, que »el año pasado a estas alturas éramos casi los mismos y había ilusión. Hay que verlo así y también pensar que llega un míster nuevo, con ilusión y una nueva idea. Y hay que sumarse a ello«.

Con respecto a Nacho Méndez, con el que tiene una buena amistad, pasó de largo sobre la tensión que existe entre el club y el futbolista en las negociaciones para su renovación, totalmente parada. «Es amigo mío y compañero e intento darle mi opinión. Esas cosas las guardo para él y no voy a comentar nada», atajó. Tampoco quiso aventurarse con respecto a su futuro y las posibilidades de que siga o salga, dada la inestabilidad que hay este año en el mercado y en los clubes, que trabajan para ajustar todos presupuestos. «Es una época difícil», confirmó. «Se entendería todo, pero estamos aquí y parece que el equipo está haciendo las cosas bien en los últimos años para aguantar cosas como esta y veremos qué pasa», amplió.

Más adelante miró hacia la temporada con ambición. «Tengo ganas de dar un buen nivel y conseguir hacer una temporada más completa», señaló, confiado también en recuperar su sitio en la Sub 21. «Es una pena que no llegara esta vez la llamada, pero sirve para seguir con el equipo una de las pocas semanas de trabajo que estamos teniendo. Me sirve (la ausencia con la Sub 21) para estar más con mis compañeros, trabajar en el campo y llegar a tope para este finde».

Preguntado de nuevo sobre su futuro y su continuidad, el jugador evitó pronunciarse. «No hay que hablar de esas cosas. Estoy aquí y no hay nada más, y punto», dijo, expresando su sintonía con la idea de David Gallego: «El míster tiene una idea que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con mi estilo de ver el fútbol, y ojalá podamos llegar a hacerlo. Es una pretemporada muy corta. No ha dado tiempo a probar muchas cosas de las que quiere implantar, pero poco a poco se va viendo la idea e intención».