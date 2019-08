Manu García: «Me parece una locura lo que ha pagado el Sporting por mí» El centrocampista atiende a EL COMERCIO en su primera entrevista como jugador rojiblanco ANDRÉS MAESE Gijón Lunes, 5 agosto 2019, 13:04

Es el hombre del momento en el Sporting. Manu García no se ejercitó esta mañana con el equipo sobre el terreno de juego, pero sí lo hizo en el gimnasio. Una vez que concluyó su trabajo, concedió su primera entrevista como jugador rojiblanco a este periódico. «Me parece una locura lo que se ha pagado por mí», subraya -entre risas- el fichaje más caro de la historia del club.

Es un hombre tranquilo. Al menos así se muestra en las distancias cortas. «Cada día me encuentro mejor», explica el mediocentro, que no deja de pensar en su debut con «mi equipo» en El Molinón: «Desde pequeño sueño con ello y espero que no tarde en hacerse realidad».

Orgulloso de volver a vestir la camiseta del Sporting, Manu García es «feliz» en su casa. Su sonrisa le delata. El rojiblanco explica cómo se dio su regreso al cuadro gijonés. «Recuerdo que fue todo muy rápido. El Manchester City dio el visto bueno a las condiciones que propusieron desde aquí y así comenzó todo», indica. Lo que más le llama la atención al futbolista es la cantidad que ha desembolsado el club por él. «Es una locura, pero el mundo del fútbol es así, no sé si valgo tanto, pero espero que con mi trabajo y mi fútbol termine mereciendo la pena la apuesta que se ha hecho por mí».