Sporting | Marc Valiente: «No sirve de nada ganar el derbi y perder los otros partidos»

Javier Barrio Gijón Martes, 5 de noviembre 2019, 13:36 | Actualizado 21:05h. Comenta Compartir

Marc Valiente instó este mediodía a todo el mundo a centrar toda la atención en el Numancia y olvidarse todavía del derbi. «Numancia, sólo pensamos en eso», respondió tajante al ser preguntado por cómo afrontará el partido de este sábado contra los sorianos, con cuatro tarjetas, como Borja, con el derbi a la vuelta de la esquina: «Lo de las tarjetas no nos puede preocupar. Tenemos tres puntos por los que pelear y es en lo que hay que trabajar. No sirve de nada ganar el derbi y perder los otros partidos«.

Eso sí, el central catalán se mostró disconforme con la última tarjeta que vio, en el partido de Cádiz. «Está claro que no toco al rival y que cuando ve que se le escapa la pelota se deja caer. Para mí no es ni falta, pero es la dinámica. Creo que de las cuatro tarjetas que llevo, como mucho merezco una«, reivindicó.

También volvió a levantar la voz el central catalán para pedir más control sobre los marcajes que está recibiendo Manu García, especialmente lejos de El Molinón. «Manu es un jugador diferencial y ahora se estudia mucho al rival y es normal que se le tenga especial atención. Pero a los jugadores así los hay que proteger«, recordó de inicio, antes de protestar por lo sucedido en el Carranza con el mediapunta: »Hay jugadas que no se entienden. El otro día se le dio un codazo y era roja directa. No es porque sea Manu, pero a estos jugadores hay que protegerlos porque si no valdrá todo y no puede ser«.

Susto de Cristian Salvador

Por otra parte, Cristian Salvador disparó las alarmas esta mañana tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo izquierdo por el que tuvo que ser atendido. El centrocampista se retiró, pendiente de evolución.