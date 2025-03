Mariño: «No fuimos un equipo» «Cuando no jugamos los once a lo mismo, queda en evidencia que somos vulnerables», lamenta el gallego sobre la derrota ante el Numancia

ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 11 de noviembre 2019, 03:08

En una mañana fría y con lluvia en Mareo las mentes de los futbolistas del Sporting aún estaban en el encuentro del sábado. Miradas al infinito, cabezas gachas y mucho silencio evidenciaron la mala situación en la que se encuentran los rojiblancos. La derrota ante el Numancia, tan dura como inesperada, ha dejado muy tocado al vestuario. «No fuimos un equipo», lamentó Diego Mariño.

El meta dio la cara por la mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo tras la sesión de trabajo. «Estamos fastidiados, decepcionados por el partido. No estuvimos bien y dejamos escapar una oportunidad muy buena de dar caza a un rival en la tabla clasificatoria», afirmó.

Su análisis fue claro y detallado: «Volvimos a mostrar una mala imagen. Volvimos a ser el equipo que no queremos ser». Un hecho que llevó al Sporting a la derrota. Su crítica fue de las más duras del fin de semana porque continuó analizando que «nos ahorramos esfuerzos que en otros partidos nos llevaron a la victoria. No fuimos un equipo. Cuando no jugamos los once a lo mismo, queda en evidencia que somos vulnerables».

El Numancia, al igual que el Cádiz, encontró el gol en una acción parada. Un nuevo error defensivo del que el Sporting no supo reponerse. «Fue un golpe duro, nadie se lo esperaba. Uno de los partidos más duros para todos en lo que va de temporada», apuntó.

No todo su discurso se centró en hacer autocrítica porque puso un punto de optimismo en sus palabras para no perder la fe: «Queda muchísimo, aún estamos en noviembre. Las distancias son salvables y estamos a tiempo de todo, pero es cierto es que llevamos muchas semanas hablando de esto y cada vez queda menos tiempo, tenemos que engancharnos ya».

La vista puesta en el derbi

Desde mañana el equipo comenzará a preparar el encuentro del Carlos Tartiere. Tras una jornada de reflexión, los rojiblancos tendrán que cambiar la imagen para un duelo señalado por todos. «No llega en el mejor momento, pero tenemos que verlo como una oportunidad para volver a ser el equipo que queremos ser», apuntó Diego Mariño.

Tanto el Sporting como el Oviedo necesitan ganar para salir de la zona baja, los ánimos de las aficiones están tocado, pero Mariño recordó que «da igual en la posición en la que estemos. Es un partido especial para todos y tenemos que ir a ganar con todo».