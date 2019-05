Mariño: «Este año sigo con la idea de continuar en el Sporting» «Mantener el mismo equipo será importante para crecer», observa el meta JAVIER BARRIO Gijón Lunes, 13 mayo 2019, 13:23

«Aquí estoy muy feliz y ojalá pueda seguir en el Sporting muchos años más». Diego Mariño se mostró este mediodía dispuesto a continuar en el Sporting la próxima temporada, vinculado al siguiente proyecto, aunque recordó en algún momento los imponderables del fútbol que le disuadían de garantizar al cien por cien su continuidad. «La pretemporada la haré seguramente aquí si no me quieren echar», ironizó tras recibir el premio al jugador Cinco Estrellas de Mahou.

En esa intervención, su futuro se convirtió en un tema capital, especialmente tras el empate frente al Lugo que dejó al Sporting casi sin opciones y con la sobresaliente temporada que ha completado, lo que ha subido su atractivo en el mercado. «El pasado verano tuve opciones para salir a Primera y me quedé. Este año sigo con la misma idea», apuntó comprometido, aunque también recordó que en el fútbol «nunca se sabe».

Aunque quiso mantener centrada toda su atención en el desenlace de la Liga, solicitando a sus compañeros que «luchen» hasta el final, también dejó una reflexión para el futuro: «Más de la mitad tenemos contrato y hay que mantener la columna vertebral. Mantener el equipo será importante para crecer».

Antes, Mariño se mostró agradecido por los mensajes de cariño recibidos en los últimos días, tras su lesión y su posterior operación. «Gracias a todos. La afición sportinguista me ha demostrado mucho cariño», aseguró, anunciando su vuelta para la pretemporada. «Hoy he empezado la rehabilitación y en un par de días espero que me quiten ya los puntos», dijo, anticipando que «creo que ya estaré para la pretemporada».