Máxima exigencia desde el primer día

No hay tiempo que perder. Después de una semana de vacaciones, en la que los jugadores del Sporting pudieron disfrutar junto a sus familias de las navidades, el técnico José Alberto López no ha esperado para meter la directa en los entrenamientos de cara al partido del sábado ante el Zaragoza.

Por primera vez en varios años, todos los futbolistas del equipo regresaron al trabajo el día marcado por el cuerpo técnico. Si bien la temporada pasada los extranjeros disfrutaron de uno o dos días de más debido a los largos viajes, esta vez el míster del Sporting ha podido disfrutar de todos sus jugadores, salvo los lesionados.

Como ya comentó el propio técnico antes de que finalizase el 2018, su deseo para el año que comenzó ayer es mantener la línea marcada desde que aterrizó en el banquillo del primer equipo. Su método de trabajo tan solo entiende de esfuerzo, sacrificio, solidaridad, entrega y valentía sobre los terrenos de juego. Unos ingredientes que no ha esperado para recordárselos a sus futbolistas.

Canella despidió el año ejercitándose al margen, pero ayer participó con aparente normalidad en la sesión vespertina que se completó en el campo número dos de Mareo. El lateral intenta recuperarse lo antes posible de las dolencias musculares que sufre desde hace semanas para regresar al lateral izquierdo, que ocupa Carlos Cordero desde la llegada de José Alberto al primer equipo.

No pudo seguir los pasos del lavianés Robin Lod, que continúa trabajando en solitario. El finlandés se lesionó a mediados del pasado mes en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Desde entonces, recibe tratamiento específico para regresar a la competición. Una vuelta que podría producirse la próxima semana.

El finés fue uno de los jugadores más aclamados por los niños que se acercaron ayer a la instalaciones rojiblancas aprovechando las vacaciones navideñas. Junto al centrocampista, se pudo ver a un Uros Djurdjevic que, por precaución, no se entrenó al mismo ritmo que el grupo. El serbio sufre una sobrecarga en el sóleo y José Alberto ha preferido mantenerlo al margen para no forzarlo.

El atacante es una de las piezas importantes del equipo del asturiano, que en los últimos partidos apostó por alinear a los dos delanteros con los que cuenta en la plantilla. Su lugar en el campo lo ocupó Neftali. Un delantero que no parece entrar en los planes de José Alberto. Pese a que el entrenador no duda en citarlo cuando uno de los delanteros no se encuentra en plenas facultades para entrenarse, el suizo no ha disputado ningún minuto de competición en el primer equipo con el preparador asturiano.

El grupo salió al campo pasadas las cuatro y media de la tarde. La sesión sobre el terreno de juego se retrasó respecto a la hora fijada porque el trabajo se inició en el gimnasio.

Muchos de los familiares de los futbolistas también presenciaron la hora de entrenamiento que se completó sobre el césped. Una de las imágenes que dejó la sesión la protagonizó André Sousa con su hijo. Con el entrenamiento finalizado, el portugués peloteó con su hijo antes de dirigirse al vestuario. El buen ambiente reina en Mareo con el inicio del nuevo año antes de pasar el primer examen ante el Zaragoza.