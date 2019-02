Miguel Torrecilla: «No me arrepiento de la contratación de ningún futbolista» 01:58 Miguel Torrecilla comparece ante los medios en una rueda de prensa en Mareo. / ARNALDO GARCÍA El salmantino recuerda que «no soy solo un secretario técnico, gestiono personal humano» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 13 febrero 2019, 20:45

Echó balones fuera, como era de esperar. Miguel Torrecilla analizó la situación en la que se encuentra el Sporting pese a que insistió en varias ocasiones que «he venido a hablar del cierre del mercardo de fichajes».

El director deportivo, que no secretario técnico según explicó, no se escuda en que «la Segunda División es la más fuerte que he visto nunca» para explicar la posición en la que se encuentra el Sporting. No mostró ni el más mínimo arrepentimiento de su labor en el club, en el que ha utilizado a tres entrenadores y ha fichado a 28 jugadores en el año y medio que lleva dirigiendo «una entidad que se fija en la cantera antes que en el mercado».

Cuestionados varias de las contrataciones que firmó esta temporada por la mala dinámica, Torrecilla afirmó que «no me arrepiento del fichaje de ningún jugador». Pero fue más allá al destacar el rendimiento de Cofie en el centro del campo: «Llevo 18 años en esta profesión. El número de contrataciones son innumerables. Al final en una plantilla juegan once. Para mí es una alegría el rendimiento que está dando Cristian Salvador, eso hace que Cofie no juegue. No me arrepiento de su adquisición porque era una operación de un jugador de un gran nivel. Cubríamos perfectamente la baja de Sergio Álvarez. Salvador le cubre la posición a Cofie, pero ha rendido a un gran nivel».

Para él el mejor ejemplo para revertir una situación es la de Uros Djurdjevic. Dijo de él que «veo como aplaude la gente a Djurdjevic. Si noto que El Molinón no está feliz con el rendimiento de algún jugador, que coja el rendimiento de Djucka. Fíjate en Djucka, todo lo que se dice de él lo sabe. Es un ejemplo para todos».

Recordando su máxima de «los 40 principales» (plantilla del filial y del juvenil), hizo público que Pedro Díaz y Cordero pasarán a formar parte del primer equipo el próximo curso. Torrecilla espera seguir al frente porque «quiero terminar mis tres años de contrato, que ojalá sean diez». Y lo quiere hacer con el actual entrenador: «Estoy preparando un proyecto de tres temporadas. Cualquier persona tiene que poner todo de su parte para hacer que el club esté en Primera. Si no aguantamos la presión de estar en este equipo hay que irse. Mi objetivo es hacer un proyecto a largo plazo con José Alberto».

