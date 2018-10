«El Sporting acabará estando arriba, todo es cuestión de tiempo» De las Cuevas, con la elástica del Córdoba, esta temporada. / V. MERINO Miguel de las Cuevas. Jugador del Córdoba El jugador alicantino regresa a El Molinón con el objetivo de que el partido sea un punto de inflexión en la trayectoria de su nuevo equipo VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 25 octubre 2018, 03:25

El verano fue largo para Miguel de las Cuevas (Alicante, 1986), que no pudo formalizar su fichaje por el Córdoba hasta el día del cierre del mercado. Mañana regresa a El Molinón, el estadio en el que vivió los mejores años de su carrera, en busca del punto de inflexión en la errática trayectoria de su nuevo equipo.

-Imagino que mañana vivirá un día especial.

-Seguro que sí. Tengo muchas ganas de volver a El Molinón y de saludar a la gente que hace tiempo que no veo, aunque de mi época quedan solo Canella y Carmona. Con el primero hablo de vez en cuando y hace unos días le envié un vídeo por sus trescientos partidos con el Sporting. Estuve hablando con él un poco.

-¿Sigue dejándose caer por Gijón?

-Llevo dos años seguidos yendo a bodas en verano (ríe), así que de vez en cuando sigo dejándome caer por ahí. Gijón marcó parte de mi vida. Tanto a mí como a mi mujer es una ciudad que nos encanta.

-¿Qué tal las primeras semanas en Córdoba?

-La adaptación está yendo bien. Llegué el último día porque la Liga ponía problemas con el límite salarial. Podía haber ido antes, pero no le daban el visto bueno y tuve que esperar. Al final salió todo bien y poco a poco me voy encontrando mejor. Quiera o no, la Liga había empezado cuando llegué y antes solo me había entrenado solo. Cuando vayan pasando las semanas seguro que es aún mejor.

-¿No le tentó conocer otro fútbol?

-Al principio casi todas las ofertas eran del extranjero. Económicamente eran mejores, pero mi familia y yo preferimos quedarnos en España. Ya tuve una experiencia en Italia y me había quitado el gusanillo de estar fuera. Salió lo del Córdoba porque entró Alfredo García Amado como director general, que lo tuve en Gijón, me llamó y aquí estoy con él.

-El comienzo del Córdoba está siendo difícil. Llevan solo una victoria desde que arrancó la Liga.

-Fue un verano atípico en el club. Empezó un entrenador, luego llegó Sandoval, algunos jugadores con contrato no se podían inscribir, hubo problemas a la hora de hacer fichajes y de dar bajas... Todo eso, quiera o no, repercute en la plantilla y nos costó empezar, pero el otro día vino el Dépor a Córdoba y creo que hicimos un buen partido, nos merecimos más.

-Allí se ha reencontrado con Sandoval.

-Estuve con él poco tiempo en el Sporting. Empezamos la temporada con Manolo Sánchez Murias. Yo estuve lesionado del pubis unas semanas y me costó arrancar bastante. En diciembre, ya con Sandoval, me fui a Osasuna. El reencuentro ha sido bueno. No hemos empezado como queríamos, pero esperamos no tardar en salir del descenso.

-¿Cómo está viendo al Sporting?

-Es un equipo hecho para jugar el 'play off' o ascender, pero no acaba de arrancar. Poco a poco estará más arriba. Los fichajes tienen que adaptarse tanto a El Molinón como a las exigencias del Sporting para sacar los resultados.

-¿Qué partido espera mañana?

-Sabemos que la afición es muy exigente. Desde el minuto uno estarán con su equipo para que aprieten y metan intensidad. Nosotros tenemos que ser inteligentes y saber que esa presión puede dañar un poco a sus jugadores si no les salen las cosas bien. Tenemos que tratar de aprovecharnos de eso.

-¿Cree que el Sporting reaccionará?

-Creo que sí. Por plantilla, por presupuesto, por historia, por estadio, por masa... El Sporting acabará estando arriba, todo es cuestión de tiempo. Seguro que en cuanto saque un par de resultados positivos cambia todo.

-¿Sigue presente en su vida el famoso gol en el Bernabéu?

-Sigue, sigue... Ya me lo recuedan ustedes, que me llaman todos los años para preguntarme por ello (ríe). Yo encantado. Fue un momento muy especial tanto para mí como para el equipo. Mantengo contacto con toda esa plantilla aún y siempre recordamos lo que significó ese partido por Preciado y por el ambiente que creó. Estoy encantado de que forme parte de la historia de ese gran club.