«Con esta apuesta se busca estabilidad», destaca Torrecilla

Miguel Torrecilla no tenía una tarea fácil ayer. El director deportivo presentaba su tercer técnico en el año y medio que lleva en el Sporting. Sus proyectos, hasta ahora, se cuentan por fracasos. José Alberto representa la apuesta por tratar de romper esta dinámica y levantar el vuelo hacia los ambiciosos objetivos que el club se ha planteado.

La destitución de Baraja, a quién agradeció su trabajo y dedicación, llegó después de evaluar la posibilidad de promocionar a José Alberto al primer equipo. «Estamos convencidos de esta decisión», subrayó el salmantino antes de explicar que la apuesta por el técnico ovetense responde a un interés por encontrar «la estabilidad». Desde su desembarco en Mareo, detalló Torrecilla, ha mantenido contacto con el nuevo preparador del primer equipo. «Estamos convencidos de que va a estar en muy buenas manos y que el cuerpo técnico está suficientemente cualificado para encarar el futuro», atajó Torrecilla, que confirmó que José Alberto firma por lo que queda de temporada y otra más, con un tercer año en función de una serie de objetivos.

Evitó dar pistas sobre la llegada de posibles refuerzos en el mercado invernal e insistió en que su respaldo público a Baraja hace apenas dos semanas no fue una hipocresía. «Cuando digo algo -apostilló- me lo creo, de lo contrario sería un hipócrita. La gente que me conoce sabe que no lo soy. En ese momento tenía toda la confianza en el entrenador». Su confianza, precisó, era que el equipo pudiera reaccionar en los dos partidos siguientes (Málaga y Oviedo). Sin embargo, el Sporting no transmitió mejoría y el club se vio abocado, según sus propias palabras, «a buscar un giro de timón», considerando que en casa «tenemos la solución adecuada». Sobre las dudas que arroja la plantilla, no pudo ser más concluyente: «Al equipo no se le está viendo el rendimiento que tiene que tener».

Síguenos en: