Miguel Torrecilla: «Me llena de satisfacción que el Sporting esté luchando por volver a Primera con 17 jugadores que acabaron el proyecto con Djukic» «No me arrepiento de la rueda de prensa que di. Logré el objetivo que buscaba con creces. Sabía el riesgo que llevaría en mí imagen y persona», dice el que fuera director deportivo del Sporting Miguel Torrecilla, durante su presentación como director deportivo del Real Zaragoza / ec ANDRÉS MENÉNDEZ Jueves, 11 febrero 2021, 17:05

Miguel Torrecilla, que fuera director deportivo del Sporting, ofreció este mediodía su punto de vista a cerca de cuestiones vinculadas a las casi tres temporadas que duró su gestión en el club rojiblanco, rompiendo en el programa 'Deportes Cope Asturias' con su silencio desde que dejó de liderar el área deportiva de la entidad en mayo de 2020. El actual responsable del área deportiva del Zaragoza dijo no estar al tanto de las críticas vertidas hacia su persona y gestión en el Sporting por parte de una parte del entorno. «Estoy en un día a día que no me permite estar muy pendiente», mantuvo.

Se mostró satisfecho con la temporada que está realizando el Sporting, dejando entrever que una parte importante de esta plantilla ya había formado parte de su última etapa en el club. «Me llena de satisfacción que el Sporting esté luchando por volver a Primera con 17 o 18 jugadores que acabaron la última temporada con Djukic, además de un Consejo que estuvo conmigo 3 años. Me alegro de los éxitos del Sporting menos cuando juega contra el Zaragoza», afirmó al respecto.

Versión sobre su salida del Sporting

Torrecilla explicó su versión sobre su salida del Sporting, anunciada en mayo, aunque según sus palabras fue cocinada desde que él expresara a los rectores su intención de cambiar de aires. «La semana anterior al confinamiento general es cuando en el entorno del consejo de administración sabe cuál es mi decisión. Y es cierto que en el día a día desde el confinamiento total se pueda llevar desde la cautela. Ya no teníamos que estar en el día a día en Mareo. Eso ayudo a que Javier (Fernández) pudiera anunciar mi salida y la llegada de Javi Rico», dijo. Además, elogió a Javi Rico, su reemplazo como director deportivo del Sporting: «El club ha encontrado un profesional íntegro con Javi Rico». Torrecilla, también, tuvo palabras de elogio hacia Djuka, firmado en el segundo año de su periplo y que ahora se ha destapado como el principal referente goleador del campeonato. «Es una alegría enorme que esté siendo tan determinante», dijo. «¿Su precio en el mercado? Dependerá de lo que oferten los clubes», explicó.

Polémica rueda de prensa

El ejecutivo comentó sobre su polémica comparecencia de prensa en el Sporting, al término de su segunda temporada en el club, que «conseguí el objetivo que buscaba». Preguntado por este mismo objetivo, no quiso explicar cuál había sido, aunque sí reconoció el daño que esa tan sonada aparición le había ocasionado a nivel personal. «Sabía el riesgo que en mi imagen y persona llevaría. Conseguí el objetivo con creces. Estoy feliz. Lo volvería a hacer si se repita una situación como esa», explicó.