El Sporting mira al futuro

La atmósfera de Mareo estos días es la de una pretemporada, con aluvión de futbolistas y meritorios con pasado en el filial (hasta 17 se contaron ayer) pisando el verde del número 2 y el club haciendo números en los despachos. En esas está ahora mismo el Sporting, ajustando el presupuesto a la realidad de un tercer año en Segunda, con una posible merma en los ingresos, y sopesando los jugadores con los que no cuenta para el futuro, aunque su calendario deportivo anuncie todavía ese trámite final frente al Cádiz en El Molinón. Esa es la prioridad ahora mismo, por encima de las incorporaciones, aunque ya se tienen detectadas las necesidades.

El boceto con el que trabaja el club plantea una renovación bastante selectiva, apoyada en el esqueleto que se mantendrá cuando finalice la presente temporada. Se calculan unas seis incorporaciones sobre el papel. Lógicamente, este número oscilará en función de los movimientos de salida que se produzcan en los próximos meses, con los imponderables del mercado, incluso de la aspiración de ciertos jugadores o de otras posibilidades que puedan surgir, pero la intención es afinar al máximo en las incorporaciones, reduciendo la cifra después de tres veranos de mucho movimiento.

En Mareo se considera que, después de las dos temporadas que Miguel Torrecilla lleva al frente de la dirección deportiva, hay una base sobre la que trabajar, con una generación joven que empieza a pedir paso y que tiene que ser rodeada de futbolistas más experimentados. Del once tipo de las últimas jornadas, en ese sentido, tienen contrato Diego Mariño, Molinero, Nacho Méndez, Cofie, Álvaro Traver, Aitor García y Djurdjevic, a quien el club quiere convertir en uno de sus futbolistas importantes del futuro. El serbio, de hecho, está convencido de continuar en Gijón, sintiéndose valorado y manteniendo, además, una relación muy estrecha con José Alberto. En los próximos días, muy posiblemente, se mantenga algún tipo de contacto con él en ese sentido.

Bien es cierto que la situación de Cofie se estudiará como una posible salida, igual que la de Robin Lod, quien, además, no parece en disposición de continuar con el papel que tiene con José Alberto. A partir de ahí, la previsión pasa por incorporar un lateral izquierdo (en el derecho se intenta negociar la continuidad de Geraldes), dos centrales (está pendiente de ver cómo se resuelve el futuro de Mathieu Peybernes), un mediocentro, un futbolista de banda y un delantero que acompañe o sirva de alternativa a Uros Djurdjevic. A priori no se pagarán traspasos, que descuadrarían totalmente el presupuesto, minimizando la capacidad del club con las restricciones de los techos salariales, sobre todo porque este año, de momento, el Sporting no cuenta con la liquidez de alguna venta.

El caso de Canella

Uno de los casos más sensibles que tiene pendientes de resolver el club es el que afecta a Roberto Canella, el capitán, quien termina contrato el próximo 30 de junio. En Mallorca, cuando el Sporting visitó Son Moix, hubo un contacto con el entorno del jugador, al que se le anticipó la presentación de una posible oferta de renovación. No está muy claro que esta vaya a llegar con la escasa participación del lavianés, aunque tampoco se descarta, pero de recibirla sería con una rebaja importante con respecto a la ficha que percibe en la actualidad.

La máxima del consejo, el director deportivo y el entrenador es reducir el número de fichajes, pero afinar con el nivel de esas incorporaciones, como sucede con el deseado Javi Fuego, buscando un proyecto más estable y que se alimente de los futbolistas que vienen del filial, que empiezan a allanar su camino. El pasado verano, Torrecilla abrió las puertas del primer equipo a Traver, Cristian Salvador, Isma Cerro y Juan Rodríguez. El primero va por los 1.483 minutos. El segundo, por los 1.904. La participación del central gallego, mientras, quedó reducida a la Copa. Cerro, por su parte, se lesionó de gravedad frente al Oviedo cuando empezaba a entrar en el once. Meses atrás, el salmantino había ejecutado también las renovaciones de Nacho Méndez y Dani Martín.

A ese primer grupo se sumarán este verano otra serie de efectivos que continúan promocionando desde la base, como Pedro Díaz, además del caso de Carlos Cordero, con pasado en el filial, sin obviar a José Gragera. Los técnicos tienen mucha confianza en este joven mediocentro, de 19 años, que lleva un par de semanas vinculado con continuidad a los entrenamientos del primer equipo. También está en estudio como una posibilidad para la pretemporada al jovencísimo Pelayo Morilla, integrante de esa nueva hornada que llega desde abajo.